Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"

Враг не находится в Мирнограде Донецкой области, ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется, сообщили в группировке войск "Восток" в Facebook в среду, пишет УНН.

Уточнение по ситуации в населенном пункте Мирноград. Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины - сообщила группировка войск "Восток".

Сообщается, что "представитель группировки войск (сил) "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске". В группировке призвали "учесть указанную информацию в дальнейшем освещении событий в районах боевых действий".



россияне прорвались на окраины Мирнограда: на Покровском направлении продолжаются ожесточенные уличные бои – спикер группировки "Восток"