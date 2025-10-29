Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Киев • УНН
Враг не находится в Мирнограде Донецкой области. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины.
Враг не находится в Мирнограде Донецкой области, ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется, сообщили в группировке войск "Восток" в Facebook в среду, пишет УНН.
Уточнение по ситуации в населенном пункте Мирноград. Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины
Сообщается, что "представитель группировки войск (сил) "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске". В группировке призвали "учесть указанную информацию в дальнейшем освещении событий в районах боевых действий".
россияне прорвались на окраины Мирнограда: на Покровском направлении продолжаются ожесточенные уличные бои – спикер группировки "Восток"28.10.25, 21:55 • 8248 просмотров