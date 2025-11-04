ukenru
Маскируют собственные провалы под “информационные операции”: спецслужбы рф создают страницы и каналы для дискредитации спецподразделений ГУР

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Российские пропагандисты активно создают фейковые Telegram-каналы и страницы в соцсетях, имитирующие официальные ресурсы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. Их цель — ввести в заблуждение потенциальных добровольцев и дискредитировать украинскую военную разведку.

Маскируют собственные провалы под “информационные операции”: спецслужбы рф создают страницы и каналы для дискредитации спецподразделений ГУР

российские пропагандисты активизировали усилия по созданию Telegram-каналов и страниц в соцсетях, имитирующих официальные ресурсы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. Как сообщили в Главном управлении разведки, их цель — ввести в заблуждение потенциальных добровольцев и дискредитировать украинскую военную разведку, передает УНН.

российские пропагандисты активизировали усилия по созданию Telegram-каналов и страниц в соцсетях, которые имитируют официальные ресурсы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. Их цель — ввести в заблуждение потенциальных добровольцев, дискредитировать украинскую военную разведку и сорвать процесс привлечения новых бойцов в движение сопротивления, которое все больше охватывает территорию самой россии

- сообщили в разведке.

"Окружение" ВСУ в Купянске и Покровске: в Украине опровергли фейки диктатора путина29.10.25, 16:22 • 5739 просмотров

Детали

В частности, по данным ГУР, недавно московиты зарегистрировали фейковую Telegram-страницу "Спецподразделения Тимура", первое сообщение на которой появилось 31 октября 2025 года.

ГУР МО Украины подчеркивает: по решению командования официальная коммуникация этого спецподразделения ведется исключительно через официальные ресурсы военной разведки Украины. Прибегают россияне и к имитированию страниц подразделений, входящих в состав "Спецподразделения Тимура"

- говорится в сообщении.

Кроме того, 16 марта 2024 года в Telegram зарегистрировали фейковую страницу Русского Добровольческого Корпуса, а первое сообщение на канале появилось 24 августа 2024 года.

Сейчас на канал "накрутили" более 130 тысяч подписчиков — на более чем 13 тысяч больше, чем настоящая страница РДК.

Рост антикремлевского сопротивления и увеличение количества россиян, присоединяющихся к добровольческим подразделениям украинской разведки, вызывает тревогу у кремля. Именно поэтому фсб пытается хоть как-то "воевать" — создавая фейковые страницы, фабрикуя дезинформацию и маскируя собственные провалы под "информационные операции"

- резюмировали в ГУР.

пропаганда рф распространяет фейк об использовании ВСУ гражданских для разминирования дорог в Покровске - ЦПД23.10.25, 15:49 • 3956 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Социальная сеть
Война в Украине
Главное управление разведки Украины