пропаганда рф распространяет фейк об использовании ВСУ гражданских для разминирования дорог в Покровске - ЦПД
Киев • УНН
российские пропагандисты утверждают, что ВСУ заставляют гражданских разминировать дороги в Покровске. Центр противодействия дезинформации СНБО опровергает эти заявления, называя их ложью, направленной на демонизацию украинских военных и отвлечение от преступлений оккупантов.
российские пропагандисты продолжают распространять ложь о якобы "зверствах украинских военных против гражданского населения Донбасса". На этот раз оккупанты заявляют, что Силы обороны Украины якобы "используют гражданских для разминирования дорог в Покровске", сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.
Детали
Пропагандисты распространяют сообщения о том, что гражданских людей якобы заставляют проходить по дорогам, которые могут быть заминированы, чтобы они "обезвредили мины собой". В качестве "доказательства" они приводят слова одного из российских военных.
В ЦПД отмечают: подобные заявления являются откровенной ложью и не имеют ничего общего с реальностью.
Такие голословные обвинения являются типичным приемом российской пропаганды. Их цель - демонизировать украинских военных и сместить фокус внимания с военных преступлений российских оккупантов
Там добавили: это, в частности, делается с целью переключить внимание от недавно зафиксированных случаев расстрелов российскими военными мирных жителей Покровска.
Напомним
20 октября российские оккупанты расстреляли гражданских в Донецкой области, которые скрывались в подвалах частных домов. Они убили супругов, их младшего сына, а также соседку с сыном.