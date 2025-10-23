$41.760.01
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дім
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green Grey
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференцій
пропаганда рф поширює фейк про використання ЗСУ цивільних для розмінування доріг у Покровську - ЦПД

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Російські пропагандисти стверджують, що ЗСУ змушують цивільних розміновувати дороги в Покровську. Центр протидії дезінформації РНБО спростовує ці заяви, називаючи їх брехнею, спрямованою на демонізацію українських військових та відволікання від злочинів окупантів.

пропаганда рф поширює фейк про використання ЗСУ цивільних для розмінування доріг у Покровську - ЦПД

російські пропагандисти продовжують поширювати брехню про нібито "звірства українських військових проти цивільного населення Донбасу". Цього разу окупанти заявляють, що Сили оборони України нібито "використовують цивільних для розмінування доріг у Покровську", повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.

Деталі

Пропагандисти поширюють повідомлення про те, що цивільних людей буцімто змушують проходити по дорогах, які можуть бути заміновані, аби вони "знешкодили міни собою". У якості "доказу" вони подають слова одного з російських військових.

У ЦПД зазначають: подібні заяви є відвертою брехнею та не мають нічого спільного з реальністю.

Такі голослівні звинувачення є типовим прийомом російської пропаганди. Їхня мета - демонізувати українських військових та змістити фокус уваги з воєнних злочинів російських окупантів

 - йдеться в заяві ЦПД.

Там додали: це зокрема, робиться з метою переключити увагу від нещодавно зафіксованих випадків розстрілів російськими військовими мирних мешканців Покровська.

Нагадаємо

20 жовтня російські окупанти розстріляли цивільних на Донеччині, які переховувались у підвалах приватних будинків. Вони вбили подружжя, їхнього молодшого сина, а також сусідку з сином.

Євген Устименко

