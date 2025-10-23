пропаганда рф поширює фейк про використання ЗСУ цивільних для розмінування доріг у Покровську - ЦПД
Київ • УНН
Російські пропагандисти стверджують, що ЗСУ змушують цивільних розміновувати дороги в Покровську. Центр протидії дезінформації РНБО спростовує ці заяви, називаючи їх брехнею, спрямованою на демонізацію українських військових та відволікання від злочинів окупантів.
російські пропагандисти продовжують поширювати брехню про нібито "звірства українських військових проти цивільного населення Донбасу". Цього разу окупанти заявляють, що Сили оборони України нібито "використовують цивільних для розмінування доріг у Покровську", повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.
Деталі
Пропагандисти поширюють повідомлення про те, що цивільних людей буцімто змушують проходити по дорогах, які можуть бути заміновані, аби вони "знешкодили міни собою". У якості "доказу" вони подають слова одного з російських військових.
У ЦПД зазначають: подібні заяви є відвертою брехнею та не мають нічого спільного з реальністю.
Такі голослівні звинувачення є типовим прийомом російської пропаганди. Їхня мета - демонізувати українських військових та змістити фокус уваги з воєнних злочинів російських окупантів
Там додали: це зокрема, робиться з метою переключити увагу від нещодавно зафіксованих випадків розстрілів російськими військовими мирних мешканців Покровська.
Нагадаємо
20 жовтня російські окупанти розстріляли цивільних на Донеччині, які переховувались у підвалах приватних будинків. Вони вбили подружжя, їхнього молодшого сина, а також сусідку з сином.