російська пропаганда поширює фейк про затримання українських біженців за крадіжку з Лувру - ЦПД
Київ • УНН
російська пропаганда поширює фейк про затримання українських біженців у Франції за крадіжку з Лувру. Насправді фотографії зроблені в Польщі, де чоловіків затримали за спробу крадіжки трактора.
Російська пропаганда поширює фейк, ніби французька поліція затримала двох українських біженців за крадіжку цінностей з Лувру. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
У публікаціях використовуються справжні фотографії, але вони не мають жодного стосунку до Франції чи музею Лувр. Насправді ці знімки зроблені в Польщі, а чоловіків на фото затримано за спробу крадіжки трактора
Також зазначається, що на фото чітко видно польську поліцейську форму з написом POLICJA, у той час, як на французькій має бути напис Police Nationale.
Наголошується, що правоохоронці Франції чи місцеві медіа також не повідомляли про затримання українців за пограбування Лувру.
"Такі дезінформаційні кампанії переслідують одну мету — дискредитувати українських біженців у Європі та створити негативний образ українців", - підкреслив ЦПД.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що під час зухвалого рейду в неділю злодії викрали з музею Лувр у Парижі вісім ювелірних виробів, які, за словами посадовців, мають "незліченну" цінність. Головною ціллю зловмисників була галерея Аполлона, де зберігається історична колекція коронних коштовностей Франції.
Згодом двох французів, одного з яких спіймали в аеропорту, заарештували за пограбування Лувру. Їх ідентифікували за ДНК, знайденій на місці злочину.
Серія зухвалих крадіжок у музеях Європи, кульмінацією якої стало пограбування Лувра, показала, що вкрадені вироби швидко переплавляють або продають на чорному ринку, тож шанс повернути їх цілими майже нульовий. Експерти з культурної спадщини кажуть, що брак інвестицій в охорону перетворюють навіть найвідоміші колекції на легку здобич.