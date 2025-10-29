$42.080.01
российская пропаганда распространяет фейк о задержании украинских беженцев за кражу из Лувра - ЦПД

Киев • УНН

 • 208 просмотра

российская пропаганда распространяет фейк о задержании украинских беженцев во Франции за кражу из Лувра. На самом деле фотографии сделаны в Польше, где мужчин задержали за попытку кражи трактора.

российская пропаганда распространяет фейк о задержании украинских беженцев за кражу из Лувра - ЦПД

Российская пропаганда распространяет фейк, будто французская полиция задержала двух украинских беженцев за кражу ценностей из Лувра. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

В публикациях используются настоящие фотографии, но они не имеют никакого отношения к Франции или музею Лувр. На самом деле эти снимки сделаны в Польше, а мужчины на фото задержаны за попытку кражи трактора

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что на фото четко видна польская полицейская форма с надписью POLICJA, в то время как на французской должна быть надпись Police Nationale.

Отмечается, что правоохранители Франции или местные медиа также не сообщали о задержании украинцев за ограбление Лувра.

"Такие дезинформационные кампании преследуют одну цель — дискредитировать украинских беженцев в Европе и создать негативный образ украинцев", - подчеркнул ЦПД.

Напомним

Ранее УНН писал, что во время дерзкого рейда в воскресенье воры похитили из музея Лувр в Париже восемь ювелирных изделий, которые, по словам чиновников, имеют "бесценную" ценность. Главной целью злоумышленников была галерея Аполлона, где хранится историческая коллекция коронных драгоценностей Франции.

Впоследствии двух французов, одного из которых поймали в аэропорту, арестовали за ограбление Лувра. Их идентифицировали по ДНК, найденной на месте преступления.

Серия дерзких краж в музеях Европы, кульминацией которой стало ограбление Лувра, показала, что украденные изделия быстро переплавляют или продают на черном рынке, поэтому шанс вернуть их целыми почти нулевой. Эксперты по культурному наследию говорят, что недостаток инвестиций в охрану превращают даже самые известные коллекции в легкую добычу.

Ольга Розгон

Общество
Техника
Война в Украине
Лувр
Франция
Польша