Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фото
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря
Материнська компанія TikTok планує отримати прибуток у 50 мільярдів доларів у 2025 році

Київ • УНН

 • 160 перегляди

ByteDance Ltd. планує отримати приблизно 50 мільярдів доларів прибутку у 2025 році, вже перевищивши внутрішню ціль. Компанія досягла чистого прибутку близько 40 мільярдів доларів за перші три квартали поточного року.

Материнська компанія TikTok планує отримати прибуток у 50 мільярдів доларів у 2025 році

Компанія ByteDance Ltd. має намір отримати прибуток приблизно у 50 мільярдів доларів у 2025 році, що стане рекордним роком для китайського лідера соціальних мереж, який здійснює значні прориви в електронну комерцію та нові ринки, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Пекінська материнська компанія TikTok на шляху до досягнення цієї позначки після накопичення чистого прибутку у розмірі близько 40 мільярдів доларів за перші три квартали року, повідомили джерела, знайомі з цим питанням. Компанія вже перевищила свою внутрішню ціль на 2025 рік, сказали джерела, які попросили залишитися анонімними для обговорення приватних фінансових показників. Це наблизить прибуток компанії до прибутку американського конкурента Meta Platforms Inc., який, за прогнозами, заробить близько 60 мільярдів доларів цього року.

TikTok Shop виходить на ринок розкішних товарів з сумками за 11 000 доларів25.11.25, 18:17 • 3204 перегляди

Додамо

Успіх TikTok опинився під пильною увагою після того, як адміністрація Байдена очолила зусилля щодо заборони цього феномену соціальних мереж, що належать Китаю, у США, посилаючись на проблеми національної безпеки. ByteDance зараз близька до завершення плану відділення відеосервісу в США, що забезпечить виживання платформи, водночас послаблюючи контроль китайської компанії.

Згідно з внутрішньою службовою запискою, з якою ознайомилося Bloomberg, головний виконавчий директор TikTok Шоу Чу повідомив співробітникам, що ByteDance підписала обов'язкові угоди про створення спільного підприємства, контрольний пакет якого належатиме американським інвесторам, включаючи Oracle Corp. Китайські регулятори ще не сказали, чи схвалять вони цю угоду — ключову вимогу для укладення угоди.

TikTok підписав угоду про продаж американського підрозділу інвесторам зі США 19.12.25, 04:20 • 3984 перегляди

Незважаючи на пильну увагу Вашингтона, TikTok швидко розширився в усьому світі, зокрема в США. Він агресивно просувається в електронну комерцію та прямі трансляції покупок, зокрема співпрацює з великими американськими технологічними компаніями, такими як Amazon.com Inc. Того ж дня, коли Чу оголосив про досягнення угоди, TikTok провів свою першу в історії церемонію вручення премії "Оскар" на червоній доріжці The TikTok Awards у Лос-Анджелесі.

Антоніна Туманова

