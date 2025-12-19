Материнская компания TikTok планирует получить прибыль в 50 миллиардов долларов в 2025 году

Компания ByteDance Ltd. намерена получить прибыль примерно в 50 миллиардов долларов в 2025 году, что станет рекордным годом для китайского лидера социальных сетей, который осуществляет значительные прорывы в электронную коммерцию и новые рынки, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Пекинская материнская компания TikTok на пути к достижению этой отметки после накопления чистой прибыли в размере около 40 миллиардов долларов за первые три квартала года, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Компания уже превысила свою внутреннюю цель на 2025 год, сказали источники, которые попросили остаться анонимными для обсуждения частных финансовых показателей. Это приблизит прибыль компании к прибыли американского конкурента Meta Platforms Inc., который, по прогнозам, заработает около 60 миллиардов долларов в этом году.

TikTok Shop выходит на рынок роскошных товаров с сумками за 11 000 долларов

Добавим

Успех TikTok оказался под пристальным вниманием после того, как администрация Байдена возглавила усилия по запрету этого феномена социальных сетей, принадлежащих Китаю, в США, ссылаясь на проблемы национальной безопасности. ByteDance сейчас близка к завершению плана отделения видеосервиса в США, что обеспечит выживание платформы, одновременно ослабляя контроль китайской компании.

Согласно внутренней служебной записке, с которой ознакомилось Bloomberg, главный исполнительный директор TikTok Шоу Чу сообщил сотрудникам, что ByteDance подписала обязательные соглашения о создании совместного предприятия, контрольный пакет которого будет принадлежать американским инвесторам, включая Oracle Corp. Китайские регуляторы еще не сказали, одобрят ли они эту сделку — ключевое требование для заключения сделки.

TikTok подписал соглашение о продаже американского подразделения инвесторам из США

Несмотря на пристальное внимание Вашингтона, TikTok быстро расширился по всему миру, в частности в США. Он агрессивно продвигается в электронную коммерцию и прямые трансляции покупок, в частности сотрудничает с крупными американскими технологическими компаниями, такими как Amazon.com Inc. В тот же день, когда Чу объявил о достижении соглашения, TikTok провел свою первую в истории церемонию вручения премии "Оскар" на красной дорожке The TikTok Awards в Лос-Анджелесе.