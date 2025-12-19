Материнская компания TikTok планирует получить прибыль в 50 миллиардов долларов в 2025 году

$42.340.00
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 11762 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 12140 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 21550 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 18812 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 14654 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 16271 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12966 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 22277 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11165 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
публикации
Эксклюзивы
В Киеве демонтируют памятник Булгакову, Ахматовой и декоммунизируют еще 13 объектов19 декабря, 07:49 • 6988 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27 • 14482 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать19 декабря, 10:04 • 22944 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41 • 25221 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 26587 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:21 • 21559 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:39 • 22283 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 26919 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
19 декабря, 09:00 • 28442 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30 • 54597 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 1196 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 58967 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 40921 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 39169 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 45397 просмотра
