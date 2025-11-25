TikTok Shop выходит на рынок роскошных товаров с сумками за 11 000 долларов

TikTok расширяет свою торговую площадку TikTok Shop и выходит на рынок предметов роскоши, предлагая сумки, часы и кроссовки премиум-класса за тысячи долларов. Это новый этап в развитии платформы как места не только для дешевых товаров, но и для высококлассного онлайн-шопинга. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Среди предложений – сумки Hermes и Chanel стоимостью до 11 000 долларов, редкие кроссовки от Louis Vuitton и Nike, а также часы Rolex и Cartier. Большинство товаров продаются через перекупщиков секонд-хенда, которые часто используют искусственный интеллект для подтверждения подлинности продукции и поиска новых покупателей в глобальной аудитории TikTok.

Учитывая предыдущее восприятие, что «это что-то вроде магазина за доллар», это феноменально. Вы бы даже не догадались, что такое восприятие было полтора года назад – сказал Видьют Сринивасан, главный исполнительный директор Entrupy.

TikTok активно продвигает свой бизнес Shop на международные рынки, включая Бразилию, Японию, Мексику, Францию, Италию и Испанию. Несмотря на сокращение внутренних целей продаж в США в начале года, компания остается оптимистичной относительно потенциала подразделения электронной коммерции, которое, по планам, останется под контролем китайской материнской компании ByteDance.

Это демонстрирует, что TikTok стремится позиционировать себя не только как развлекательная платформа, но и как серьезный игрок на рынке онлайн-шопинга класса люкс, открывая новые возможности для ведущих брендов в прямой продаже потребителям.

