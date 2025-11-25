TikTok Shop выходит на рынок роскошных товаров с сумками за 11 000 долларов

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 2320 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 7864 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 10698 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 10644 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 10522 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 11440 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 11941 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 22887 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13204 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11413 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.7м/с
84%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт25 ноября, 07:26 • 33121 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto25 ноября, 07:40 • 36133 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство25 ноября, 07:50 • 39405 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали25 ноября, 08:01 • 53405 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 45762 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 22883 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 33162 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 85131 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 113780 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 103157 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 6060 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 45834 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 66925 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 67946 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 75132 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Х-47М2 "Кинжал"
Financial Times

TikTok Shop выходит на рынок роскошных товаров с сумками за 11 000 долларов

Киев • УНН

 • 848 просмотра

TikTok Shop расширяет свой ассортимент, предлагая люксовые товары, такие как сумки Hermes и Chanel, редкие кроссовки Louis Vuitton и Nike, а также часы Rolex и Cartier. Большинство товаров продаются через перекупщиков секонд-хенда, которые используют ИИ для подтверждения подлинности.

TikTok Shop выходит на рынок роскошных товаров с сумками за 11 000 долларов

TikTok расширяет свою торговую площадку TikTok Shop и выходит на рынок предметов роскоши, предлагая сумки, часы и кроссовки премиум-класса за тысячи долларов. Это новый этап в развитии платформы как места не только для дешевых товаров, но и для высококлассного онлайн-шопинга. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Среди предложений – сумки Hermes и Chanel стоимостью до 11 000 долларов, редкие кроссовки от Louis Vuitton и Nike, а также часы Rolex и Cartier. Большинство товаров продаются через перекупщиков секонд-хенда, которые часто используют искусственный интеллект для подтверждения подлинности продукции и поиска новых покупателей в глобальной аудитории TikTok.

Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летие16.11.25, 23:02 • 30156 просмотров

Учитывая предыдущее восприятие, что «это что-то вроде магазина за доллар», это феноменально. Вы бы даже не догадались, что такое восприятие было полтора года назад 

– сказал Видьют Сринивасан, главный исполнительный директор Entrupy. 

TikTok активно продвигает свой бизнес Shop на международные рынки, включая Бразилию, Японию, Мексику, Францию, Италию и Испанию. Несмотря на сокращение внутренних целей продаж в США в начале года, компания остается оптимистичной относительно потенциала подразделения электронной коммерции, которое, по планам, останется под контролем китайской материнской компании ByteDance.

Дания намерена запретить социальные сети для детей младше 15 лет07.11.25, 19:34 • 4655 просмотров

Это демонстрирует, что TikTok стремится позиционировать себя не только как развлекательная платформа, но и как серьезный игрок на рынке онлайн-шопинга класса люкс, открывая новые возможности для ведущих брендов в прямой продаже потребителям.

Гигантов соцсетей будут судить по обвинениям в создании зависимости среди молодежи – Bloomberg06.11.25, 21:47 • 3699 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаТехнологииНовости из соцсетей
Тренд
Бренд
Социальная сеть
Блогеры
Луи Виттон
ByteDance
Ролекс
ТикТок
Bloomberg L.P.
Мексика
Бразилия
Дания
Франция
Италия
Испания
Япония
Соединённые Штаты