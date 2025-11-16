Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летие

$42.060.00
48.880.00
ukenru
18:56 • 8386 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16:59 • 16894 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16:36 • 18306 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 41935 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 25631 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 34741 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 47926 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 45131 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 42159 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 53155 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атакован Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, который обеспечивает армию захватчиков - Генштаб16 ноября, 11:46 • 18248 просмотра
Вражеский беспилотник типа "Молния" ударил по детской площадке в ХарьковеVideo16 ноября, 12:33 • 12533 просмотра
Оккупанты атаковали авто в Херсоне: три человека получили минно-взрывные травмы16 ноября, 13:00 • 4314 просмотра
В селе графовка под белгородом поднялся большой столб дыма после вероятного обстрелаPhoto16 ноября, 15:21 • 5606 просмотра
Украинским беженцам в Великобритании придется вернуться домой после войны - глава МВД Шабана Махмуд17:20 • 5180 просмотра
публикации
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 41930 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 48583 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 98577 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 85471 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 57830 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Бритни Спирс
Блогеры
Актуальные места
Украина
Харьков
Варшава
Исландия
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto21:02 • 562 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 28044 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 98577 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 36746 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 52431 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление
Фильм

Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летие

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Легендарный кот-блогер Степан отметил свое 17-летие, о чем сообщил в Instagram, призвав подписчиков поздравить его. Его жена Стефания подарила ему объятия и хорошее настроение, а сам Степан похвастался праздничным тортом.

Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летие

Легендарному коту-блогеру Степану в воскресенье исполнилось 17 лет. Об этом он сообщил в Instagram, информирует УНН.

Детали

В этот день пушистый призвал подписчиков поздравить его.

Друзья, сегодня мне 17 - я именинник! Happy birthday to me! 17, а я до сих пор прекрасен и как новенький! Принимаю поздравления, комплименты и, конечно, вкусненькое!

- написал Степан.

Он рассказал, что его жена Стефания подарила ему "объятия и хорошее настроение".

"Мурчу и радуюсь с самого утра! Как вам мой праздничный торт?", - добавил Степан.

Справка

Кот Степан - украинский кот, получивший мировую популярность в соцсетях благодаря невозмутимому характеру. Имеет более полутора миллионов подписчиков в TikTok и Instagram.

Степан родился в 2008 году в Харькове, его владелица Анна нашла его маленьким котенком. С тех пор он живет с ней. В 2020 году, в период карантина, владелица сняла с котом первое видео, которое набрало несколько миллионов просмотров. С тех пор она выкладывает новые фотографии и видео кота почти каждый день, придумывая новые образы для Степана.

Кот Степан сделал предложение лапки и сердца своей возлюбленной Стефании25.04.23, 16:45 • 1057227 просмотров

В ноябре 2021 года о коте написала певица Бритни Спирс. Публикация собрала более 1,1 млн лайков и почти девять тысяч комментариев. Ранее в своих соцсетях о харьковском коте упоминали также модель Хейли Бибер и актриса Диана Крюгер.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Степан с Анной эвакуировались в Польшу и, при помощи Всемирной Ассоциации Инфлюенсеров и Блогеров, нашли убежище во Франции.

18 мая Степан получил мировую премию блогеров "World Influencers and Bloggers Awards 2022" и сделал совместное фото с известным блогером Хаби Ламе.

По состоянию на 28 марта, кот Степан собрал более $10 тысяч для поддержки приютов и зоопарков Украины во время войны. Впоследствии он также стал амбассадором проекта Министерства культуры и информационной политики "Сохраните украинскую культуру".

Напомним

В апреле донецкий "Шахтер" объявил о подписании кота Степана, который будет выступать под номером 7. Вместе с клубом кот начал сбор средств на М113 для 3 ОШБр.

Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова26.01.24, 19:00 • 23484 просмотра

Вадим Хлюдзинский

УНН Lite
Бритни Спирс
Животные
Социальная сеть
Война в Украине
Блогеры
благотворительность
Харьков