Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летие

Легендарному коту-блогеру Степану в воскресенье исполнилось 17 лет. Об этом он сообщил в Instagram, информирует УНН.

Детали

В этот день пушистый призвал подписчиков поздравить его.

Друзья, сегодня мне 17 - я именинник! Happy birthday to me! 17, а я до сих пор прекрасен и как новенький! Принимаю поздравления, комплименты и, конечно, вкусненькое!

- написал Степан.

Он рассказал, что его жена Стефания подарила ему "объятия и хорошее настроение".

"Мурчу и радуюсь с самого утра! Как вам мой праздничный торт?", - добавил Степан.

Справка

Кот Степан - украинский кот, получивший мировую популярность в соцсетях благодаря невозмутимому характеру. Имеет более полутора миллионов подписчиков в TikTok и Instagram.

Степан родился в 2008 году в Харькове, его владелица Анна нашла его маленьким котенком. С тех пор он живет с ней. В 2020 году, в период карантина, владелица сняла с котом первое видео, которое набрало несколько миллионов просмотров. С тех пор она выкладывает новые фотографии и видео кота почти каждый день, придумывая новые образы для Степана.

Кот Степан сделал предложение лапки и сердца своей возлюбленной Стефании

В ноябре 2021 года о коте написала певица Бритни Спирс. Публикация собрала более 1,1 млн лайков и почти девять тысяч комментариев. Ранее в своих соцсетях о харьковском коте упоминали также модель Хейли Бибер и актриса Диана Крюгер.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Степан с Анной эвакуировались в Польшу и, при помощи Всемирной Ассоциации Инфлюенсеров и Блогеров, нашли убежище во Франции.

18 мая Степан получил мировую премию блогеров "World Influencers and Bloggers Awards 2022" и сделал совместное фото с известным блогером Хаби Ламе.

По состоянию на 28 марта, кот Степан собрал более $10 тысяч для поддержки приютов и зоопарков Украины во время войны. Впоследствии он также стал амбассадором проекта Министерства культуры и информационной политики "Сохраните украинскую культуру".

Напомним

В апреле донецкий "Шахтер" объявил о подписании кота Степана, который будет выступать под номером 7. Вместе с клубом кот начал сбор средств на М113 для 3 ОШБр.

