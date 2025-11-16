Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчя

Легендарному коту-блогеру Степану у неділю виповнилося 17 років. Про він повідомив в Instagram, інформує УНН.

Деталі

У цей день пухнастий закликав підписувачів привітати його.

Друзі, сьогодні мені 17 - я іменинник! Happy birthday to me! 17, а я досі прекрасний і як новий! Приймаю вітання, компліменти і, звісно, смачненьке!

- написав Степан.

Він розповів, що його дружина Стефанія подарувала йому "обійми та гарний настрій".

"Мурчу і радію з самого ранку! Як вам мій святковий торт?", - додав Степан.

Довідка

Кіт Степан - український кіт, що отримав світову популярність у соцмережах завдяки незворушному характеру. Має понад півтора мільйона підписників у TikTok та Instagram.

Степан народився 2008 року в Харкові, його власниця Анна знайшла його маленьким кошеням. Відтоді він живе з нею. 2020 року, в період карантину, власниця зняла з котом перше відео, яке набрало кілька мільйонів переглядів. Відтоді вона викладає нові світлини та відео кота майже щодня, вигадуючи нові образи для Степана.

У листопаді 2021 про кота написала співачка Брітні Спірс. Публікація зібрала понад 1,1 млн вподобань та майже дев'ять тисяч коментарів. Раніше у своїх соцмережах про харківського кота згадували також модель Гейлі Бібер та акторка Діане Крюгер.

2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф до України, Степан із Анною евакуювалися до Польщі і, за допомоги Світової Асоціації Інфлюенсерів та Блогерів, знайшли прихисток у Франції.

18 травня Степан отримав світову премію блогерів "World Influencers and Bloggers Awards 2022" та зробив спільне фото з відомим блогером Хабі Ламе.

Станом на 28 березня, кіт Степан зібрав понад $10 тисяч для підтримки притулків та зоопарків України під час війни. Згодом він також став амбасадором проєкту Міністерства культури та інформаційної політики "Збережіть українську культуру".

Нагадаємо

У квітні донецький "Шахтар" оголосив про підписання кота Степана, який виступатиме під номером 7. Разом з клубом кіт розпочав збір коштів на М113 для 3 ОШБр.

