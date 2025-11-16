$42.060.00
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 21200 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 21551 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопада
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 45901 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
16 листопада, 05:50 • 27366 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 35208 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 48284 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45234 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 42242 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 53232 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчя

Київ • УНН

 • 1852 перегляди

Легендарний кіт-блогер Степан відзначив своє 17-річчя, про що повідомив в Instagram, закликавши підписників привітати його. Його дружина Стефанія подарувала йому обійми та гарний настрій, а сам Степан похвалився святковим тортом.

Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчя

Легендарному коту-блогеру Степану у неділю виповнилося 17 років. Про він повідомив в Instagram, інформує УНН.

Деталі

У цей день пухнастий закликав підписувачів привітати його.

Друзі, сьогодні мені 17 - я іменинник! Happy birthday to me! 17, а я досі прекрасний і як новий! Приймаю вітання, компліменти і, звісно, смачненьке!

- написав Степан.

Він розповів, що його дружина Стефанія подарувала йому "обійми та гарний настрій".

"Мурчу і радію з самого ранку! Як вам мій святковий торт?", - додав Степан.

Довідка

Кіт Степан - український кіт, що отримав світову популярність у соцмережах завдяки незворушному характеру. Має понад півтора мільйона підписників у TikTok та Instagram.

Степан народився 2008 року в Харкові, його власниця Анна знайшла його маленьким кошеням. Відтоді він живе з нею. 2020 року, в період карантину, власниця зняла з котом перше відео, яке набрало кілька мільйонів переглядів. Відтоді вона викладає нові світлини та відео кота майже щодня, вигадуючи нові образи для Степана.

Кіт Степан зробив пропозицію лапки та серця своїй коханій Стефанії25.04.23, 16:45 • 1057228 переглядiв

У листопаді 2021 про кота написала співачка Брітні Спірс. Публікація зібрала понад 1,1 млн вподобань та майже дев'ять тисяч коментарів. Раніше у своїх соцмережах про харківського кота згадували також модель Гейлі Бібер та акторка Діане Крюгер.

2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф до України, Степан із Анною евакуювалися до Польщі і, за допомоги Світової Асоціації Інфлюенсерів та Блогерів, знайшли прихисток у Франції.

18 травня Степан отримав світову премію блогерів "World Influencers and Bloggers Awards 2022" та зробив спільне фото з відомим блогером Хабі Ламе.

Станом на 28 березня, кіт Степан зібрав понад $10 тисяч для підтримки притулків та зоопарків України під час війни. Згодом він також став амбасадором проєкту Міністерства культури та інформаційної політики "Збережіть українську культуру".

Нагадаємо

У квітні донецький "Шахтар" оголосив про підписання кота Степана, який виступатиме під номером 7. Разом з клубом кіт розпочав збір коштів на М113 для 3 ОШБр.

Кіт Степан потрапив до лікарні після жахливого обстрілу Харкова26.01.24, 19:00 • 23485 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

