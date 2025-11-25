$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 3952 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 7982 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 7954 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 8406 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 10880 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 11602 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 21401 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13109 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11341 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 21392 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 31757 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 83873 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 112440 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 101949 перегляди
TikTok Shop виходить на ринок розкішних товарів з сумками за 11 000 доларів

Київ • УНН

 • 410 перегляди

TikTok Shop розширює свій асортимент, пропонуючи люксові товари, такі як сумки Hermes та Chanel, рідкісні кросівки Louis Vuitton та Nike, а також годинники Rolex і Cartier. Більшість товарів продаються через перекупників секонд-хенду, які використовують ШІ для підтвердження автентичності.

TikTok Shop виходить на ринок розкішних товарів з сумками за 11 000 доларів

TikTok розширює свій торговий майданчик TikTok Shop і виходить на ринок предметів розкоші, пропонуючи сумки, годинники та кросівки преміум-класу за тисячі доларів. Це новий етап у розвитку платформи як місця не лише для дешевих товарів, а й для висококласного онлайн-шопінгу. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Серед пропозицій – сумки Hermes та Chanel вартістю до 11 000 доларів, рідкісні кросівки від Louis Vuitton та Nike, а також годинники Rolex і Cartier. Більшість товарів продаються через перекупників секонд-хенду, які часто використовують штучний інтелект для підтвердження автентичності продукції та пошуку нових покупців у глобальній аудиторії TikTok.

Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчя16.11.25, 23:02 • 30156 переглядiв

Враховуючи попереднє сприйняття, що "це щось на кшталт магазину за долар", це феноменально. Ви б навіть не здогадалися, що таке сприйняття було півтора року тому 

– сказав Відьют Срінівасан, головний виконавчий директор Entrupy. 

TikTok активно просуває свій бізнес Shop на міжнародні ринки, включаючи Бразилію, Японію, Мексику, Францію, Італію та Іспанію. Незважаючи на скорочення внутрішніх цілей продажів у США на початку року, компанія залишається оптимістичною щодо потенціалу підрозділу електронної комерції, який, за планами, залишиться під контролем китайської материнської компанії ByteDance.

Данія має намір заборонити соціальні мережі для дітей віком до 15 років07.11.25, 19:34 • 4655 переглядiв

Це демонструє, що TikTok прагне позиціонувати себе не лише як розважальна платформа, а й як серйозний гравець на ринку онлайн-шопінгу класу люкс, відкриваючи нові можливості для провідних брендів у прямому продажу споживачам.

Гігантів соцмереж судитимуть за звинуваченнями у створенні залежності серед молоді – Bloomberg06.11.25, 21:47 • 3699 переглядiв

Степан Гафтко

