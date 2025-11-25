TikTok Shop виходить на ринок розкішних товарів з сумками за 11 000 доларів

TikTok розширює свій торговий майданчик TikTok Shop і виходить на ринок предметів розкоші, пропонуючи сумки, годинники та кросівки преміум-класу за тисячі доларів. Це новий етап у розвитку платформи як місця не лише для дешевих товарів, а й для висококласного онлайн-шопінгу. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Серед пропозицій – сумки Hermes та Chanel вартістю до 11 000 доларів, рідкісні кросівки від Louis Vuitton та Nike, а також годинники Rolex і Cartier. Більшість товарів продаються через перекупників секонд-хенду, які часто використовують штучний інтелект для підтвердження автентичності продукції та пошуку нових покупців у глобальній аудиторії TikTok.

Враховуючи попереднє сприйняття, що "це щось на кшталт магазину за долар", це феноменально. Ви б навіть не здогадалися, що таке сприйняття було півтора року тому – сказав Відьют Срінівасан, головний виконавчий директор Entrupy.

TikTok активно просуває свій бізнес Shop на міжнародні ринки, включаючи Бразилію, Японію, Мексику, Францію, Італію та Іспанію. Незважаючи на скорочення внутрішніх цілей продажів у США на початку року, компанія залишається оптимістичною щодо потенціалу підрозділу електронної комерції, який, за планами, залишиться під контролем китайської материнської компанії ByteDance.

Це демонструє, що TikTok прагне позиціонувати себе не лише як розважальна платформа, а й як серйозний гравець на ринку онлайн-шопінгу класу люкс, відкриваючи нові можливості для провідних брендів у прямому продажу споживачам.

