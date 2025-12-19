TikTok подписал соглашение о продаже американского подразделения инвесторам из США
Киев • УНН
Китайская компания ByteDance заключила соглашение о передаче своего американского подразделения совместному предприятию TikTok USDS Joint Venture LLC. Американские инвесторы, включая Oracle, Silver Lake и MGX, получат 45% акций новой структуры, которая будет отвечать за защиту данных пользователей в США и модерацию контента.
Китайская компания ByteDance, владелец социальной сети TikTok, заключила соглашение о передаче своего американского подразделения совместному предприятию, контроль над которым получат инвесторы из Соединенных Штатов Америки. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на внутренний меморандум компании, передает УНН.
Детали
Согласно документу, все официальные процедуры по оформлению сделки должны быть завершены до 22 января.
Новую структуру назовут TikTok USDS Joint Venture LLC. В ней 45% будут принадлежать американским инвесторам - в частности Oracle, Silver Lake и инвестфонду MGX. Еще почти треть акций получат аффилированные структуры действующих инвесторов ByteDance, а около 20% останутся у ByteDance.
Совместное предприятие будет отвечать за защиту данных пользователей в США, безопасность алгоритмов, модерацию контента и программное обеспечение. В частности, оно будет гарантировать, "что лента контента будет свободной от внешних манипуляций".
Доверенный партнер по безопасности будет отвечать за аудит и проверку соблюдения согласованных условий национальной безопасности, и Oracle станет таким доверенным партнером после завершения сделки
Отмечается, что после завершения всех формальностей американское совместное предприятие будет функционировать как самостоятельная компания с ответственностью за защиту данных в США, безопасность алгоритмов, модерацию контента и программное обеспечение.
В то же время международные подразделения TikTok в Соединенных Штатах будут отвечать за согласованность продуктов и отдельные коммерческие направления, в частности рекламу и маркетинг.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, одобряющий продажу американских активов консорциуму TikTok от американских инвесторов.
