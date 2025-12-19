$42.340.15
02:37 • 630 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
00:22 • 4446 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
23:33 • 6678 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
22:09 • 8526 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 14558 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 22467 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 28892 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 22389 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 20529 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 26991 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
TikTok подписал соглашение о продаже американского подразделения инвесторам из США

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Китайская компания ByteDance заключила соглашение о передаче своего американского подразделения совместному предприятию TikTok USDS Joint Venture LLC. Американские инвесторы, включая Oracle, Silver Lake и MGX, получат 45% акций новой структуры, которая будет отвечать за защиту данных пользователей в США и модерацию контента.

TikTok подписал соглашение о продаже американского подразделения инвесторам из США

Китайская компания ByteDance, владелец социальной сети TikTok, заключила соглашение о передаче своего американского подразделения совместному предприятию, контроль над которым получат инвесторы из Соединенных Штатов Америки. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на внутренний меморандум компании, передает УНН.

Детали

Согласно документу, все официальные процедуры по оформлению сделки должны быть завершены до 22 января. 

Новую структуру назовут TikTok USDS Joint Venture LLC. В ней 45% будут принадлежать американским инвесторам - в частности Oracle, Silver Lake и инвестфонду MGX. Еще почти треть акций получат аффилированные структуры действующих инвесторов ByteDance, а около 20% останутся у ByteDance.

Совместное предприятие будет отвечать за защиту данных пользователей в США, безопасность алгоритмов, модерацию контента и программное обеспечение. В частности, оно будет гарантировать, "что лента контента будет свободной от внешних манипуляций".

Доверенный партнер по безопасности будет отвечать за аудит и проверку соблюдения согласованных условий национальной безопасности, и Oracle станет таким доверенным партнером после завершения сделки

- говорится в документе.

Отмечается, что после завершения всех формальностей американское совместное предприятие будет функционировать как самостоятельная компания с ответственностью за защиту данных в США, безопасность алгоритмов, модерацию контента и программное обеспечение.

В то же время международные подразделения TikTok в Соединенных Штатах будут отвечать за согласованность продуктов и отдельные коммерческие направления, в частности рекламу и маркетинг.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, одобряющий продажу американских активов консорциуму TikTok от американских инвесторов.  

В Германии большинство граждан поддерживают запрет соцсетей для детей15.12.25, 03:30 • 3755 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологии
Социальная сеть
ByteDance
ТикТок
Дональд Трамп
Соединённые Штаты