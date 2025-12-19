TikTok підписав угоду про продаж американського підрозділу інвесторам зі США
Київ • УНН
Китайська компанія ByteDance уклала угоду про передачу свого американського підрозділу спільному підприємству TikTok USDS Joint Venture LLC. Американські інвестори, включаючи Oracle, Silver Lake та MGX, отримають 45% акцій нової структури, яка відповідатиме за захист даних користувачів у США та модерацію контенту.
Китайська компанія ByteDance, власник соціальної мережі TikTok, уклала угоду про передачу свого американського підрозділу спільному підприємству, контроль над яким отримають інвестори зі Сполучених Штатів Америки. Про це інформує видання Axios із посиланням на внутрішній меморандум компанії, передає УНН.
Деталі
Відповідно до документа, всі офіційні процедури з оформлення угоди мають бути завершені до 22 січня.
Нову структуру назвуть TikTok USDS Joint Venture LLC. У ній 45% належатимуть американським інвесторам - зокрема Oracle, Silver Lake та інвестфонду MGX. Ще майже третину акцій отримають афілійовані структури чинних інвесторів ByteDance, а близько 20% залишаться у ByteDance.
Спільне підприємство відповідатиме за захист даних користувачів у США, безпеку алгоритмів, модерацію контенту та програмне забезпечення. Зокрема, воно гарантуватиме, "що стрічка контенту буде вільною від зовнішніх маніпуляцій".
Довірений партнер з безпеки відповідатиме за аудит і перевірку дотримання погоджених умов національної безпеки, і Oracle стане таким довіреним партнером після завершення угоди
Зазначається, що після завершення всіх формальностей американське спільне підприємство функціонуватиме як самостійна компанія з відповідальністю за захист даних у США, безпеку алгоритмів, модерацію контенту та програмне забезпечення.
Водночас міжнародні підрозділи TikTok у Сполучених Штатах відповідатимуть за узгодженість продуктів і окремі комерційні напрями, зокрема рекламу та маркетинг.
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що схвалює продаж американських активів консорціуму TikTok від американських інвесторів.
