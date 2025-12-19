TikTok підписав угоду про продаж американського підрозділу інвесторам зі США

$42.340.15
Трамп підписав оборонний бюджет США з домопогою Україні - Білий Дім
23:33 • 5074 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
22:09 • 7352 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 14054 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 21980 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 28366 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 22229 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 20422 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 26719 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 36988 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ворожий безпілотник атакував авто на мосту в Одеському районі: загинула жінка, троє дітей госпіталізовані18 грудня, 16:38 • 5518 перегляди
Контракт Німеччини та Ізраїлю щодо оборонної системи Arrow зріс на 3,1 млрд доларів18 грудня, 17:12 • 3238 перегляди
США запровадили санкції проти ще двох суддів МКС через розслідування дій Ізраїлю18 грудня, 17:28 • 3048 перегляди
Окупанти намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одещини - “Флеш” 18 грудня, 17:40 • 6062 перегляди
Понад 200 громадян Індії стали найманцями у лавах армії рф: Делі підтверджує масові жертви18 грудня, 18:26 • 8386 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 28367 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 20746 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 36989 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 35116 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 62690 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Крим
Білий дім
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 35116 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 29616 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 28751 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 35503 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 40777 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Залізний купол

TikTok підписав угоду про продаж американського підрозділу інвесторам зі США

Київ • УНН

Китайська компанія ByteDance уклала угоду про передачу свого американського підрозділу спільному підприємству TikTok USDS Joint Venture LLC. Американські інвестори, включаючи Oracle, Silver Lake та MGX, отримають 45% акцій нової структури, яка відповідатиме за захист даних користувачів у США та модерацію контенту.

TikTok підписав угоду про продаж американського підрозділу інвесторам зі США

Китайська компанія ByteDance, власник соціальної мережі TikTok, уклала угоду про передачу свого американського підрозділу спільному підприємству, контроль над яким отримають інвестори зі Сполучених Штатів Америки. Про це інформує видання Axios із посиланням на внутрішній меморандум компанії, передає УНН.

Деталі

Відповідно до документа, всі офіційні процедури з оформлення угоди мають бути завершені до 22 січня. 

Нову структуру назвуть TikTok USDS Joint Venture LLC. У ній 45% належатимуть американським інвесторам - зокрема Oracle, Silver Lake та інвестфонду MGX. Ще майже третину акцій отримають афілійовані структури чинних інвесторів ByteDance, а близько 20% залишаться у ByteDance.

Спільне підприємство відповідатиме за захист даних користувачів у США, безпеку алгоритмів, модерацію контенту та програмне забезпечення. Зокрема, воно гарантуватиме, "що стрічка контенту буде вільною від зовнішніх маніпуляцій".

Довірений партнер з безпеки відповідатиме за аудит і перевірку дотримання погоджених умов національної безпеки, і Oracle стане таким довіреним партнером після завершення угоди

- йдеться у документі.

Зазначається, що після завершення всіх формальностей американське спільне підприємство функціонуватиме як самостійна компанія з відповідальністю за захист даних у США, безпеку алгоритмів, модерацію контенту та програмне забезпечення.

Водночас міжнародні підрозділи TikTok у Сполучених Штатах відповідатимуть за узгодженість продуктів і окремі комерційні напрями, зокрема рекламу та маркетинг.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що схвалює продаж американських активів консорціуму TikTok від американських інвесторів.  

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Соціальна мережа
ByteDance
TikTok
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки