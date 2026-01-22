$43.180.08
22:20
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Федеральный суд Канады отменил распоряжение о закрытии офисов TikTok

Киев • УНН

 308 просмотра

Федеральный суд Канады отменил правительственное распоряжение о ликвидации канадского подразделения TikTok. Дело направлено на повторное рассмотрение министру промышленности Мелани Жоли, что позволяет платформе продолжать деятельность.

Федеральный суд Канады отменил распоряжение о закрытии офисов TikTok

Федеральный суд Канады отменил правительственное распоряжение о ликвидации канадского подразделения TikTok. Судья Рассел Зинн постановил направить дело на повторное рассмотрение министру промышленности Мелани Жоли. Это решение позволяет платформе, имеющей более 14 миллионов пользователей в стране, продолжать свою операционную деятельность на данный момент. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Приказ о закрытии бизнеса TikTok был издан в ноябре 2024 года из-за опасений относительно национальной безопасности. Правительство Канады аргументировало это рисками сбора данных пользователей со стороны Китая, поскольку владельцем сервиса является компания ByteDance Ltd.

TikTok усилит контроль за возрастом пользователей в ЕС

Несмотря на требование ликвидировать юридическое лицо, Оттава не блокировала доступ граждан к самому приложению. Представители TikTok приветствовали судебное решение и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с министерством для урегулирования спора.

Экономические и геополитические факторы

Судебное разбирательство происходит на фоне попыток премьер-министра Марка Карни укрепить экономические связи с Китаем. Это считается стратегическим шагом для компенсации убытков, которые канадская экономика понесла из-за введения американских тарифов. В то же время Канада остается частью группы стран, которые придирчиво проверяют деятельность приложения из-за его китайского происхождения и потенциальной возможности Пекина использовать платформу для продвижения своих интересов.

Meta закрывает 550 000 аккаунтов в Австралии из-за запрета соцсетей для детей

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Санкции
Социальная сеть
ByteDance
ТикТок
Оттава
Канада
Китай
Соединённые Штаты