Федеральний суд Канади скасував розпорядження про закриття офісів TikTok

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Федеральний суд Канади скасував урядове розпорядження про ліквідацію канадського підрозділу TikTok. Справу направлено на повторний розгляд міністру промисловості Мелані Джолі, що дозволяє платформі продовжувати діяльність.

Федеральний суд Канади скасував розпорядження про закриття офісів TikTok

Федеральний суд Канади скасував урядове розпорядження про ліквідацію канадського підрозділу TikTok. Суддя Рассел Зінн постановив направити справу на повторний розгляд міністру промисловості Мелані Джолі. Це рішення дозволяє платформі, яка має понад 14 мільйонів користувачів у країні, продовжувати свою операційну діяльність на цей момент. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Наказ про закриття бізнесу TikTok був виданий у листопаді 2024 року через побоювання щодо національної безпеки. Уряд Канади аргументував це ризиками збору даних користувачів з боку Китаю, оскільки власником сервісу є компанія ByteDance Ltd.

TikTok посилить контроль за віком користувачів у ЄС16.01.26, 18:22 • 4169 переглядiв

Попри вимогу ліквідувати юридичну особу, Оттава не блокувала доступ громадян до самого додатка. Представники TikTok привітали судове рішення та висловили готовність до подальшої співпраці з міністерством для врегулювання суперечки.

Економічні та геополітичні чинники

Судовий розгляд відбувається на тлі спроб прем’єр-міністра Марка Карні зміцнити економічні зв’язки з Китаєм. Це вважається стратегічним кроком для компенсації збитків, яких канадська економіка зазнала через запровадження американських тарифів. Водночас Канада залишається частиною групи країн, які прискіпливо перевіряють діяльність додатка через його китайське походження та потенційну можливість Пекіна використовувати платформу для просування своїх інтересів.

Meta закриває 550 000 акаунтів в Австралії через заборону соцмереж для дітей12.01.26, 02:59 • 4006 переглядiв

Степан Гафтко

