TikTok залишається у США: 200 мільйонів користувачів після завершення угоди під контролем інвесторів

01:52 • 7954 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 20527 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 33697 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 26929 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 23392 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 18944 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 18486 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 36182 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 16200 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16641 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Суд рф визнав, що під час удару по крейсеру "Москва" загинули 20 людейPhoto22 січня, 19:40 • 5542 перегляди
У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в УкраїніVideo22 січня, 20:39 • 7436 перегляди
Зеленський повертається з Давосу з домовленостями про новий пакет ППОVideo22 січня, 20:50 • 5054 перегляди
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України22 січня, 21:21 • 10557 перегляди
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години00:19 • 5626 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 19143 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 23894 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 36176 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 28503 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 82447 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джей Ді Венс
Стів Віткофф
Сполучені Штати Америки
Україна
Давос
Китай
Ґренландія
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 10466 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 28509 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 24978 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 37851 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 68678 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

TikTok залишається у США: 200 мільйонів користувачів після завершення угоди під контролем інвесторів

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Компанія ByteDance оголосила про завершення угоди щодо створення спільного підприємства TikTok USDS Joint Venture LLC. Це дозволить додатку уникнути повної заборони на території Сполучених Штатів, а дані 200 мільйонів американських користувачів контролюватимуть інвестори із США.

TikTok залишається у США: 200 мільйонів користувачів після завершення угоди під контролем інвесторів

Компанія ByteDance офіційно оголосила про завершення угоди щодо створення спільного підприємства TikTok USDS Joint Venture LLC, що дозволить додатку уникнути повної заборони на території Сполучених Штатів. Нова структура забезпечить зберігання даних 200 мільйонів американських користувачів під контролем інвесторів із США, що ставить крапку в багаторічному протистоянні навколо національної безпеки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з умовами угоди, ByteDance збереже лише 19,9% акцій, тоді як 80,1% перейдуть у власність американських та світових інвесторів. Ключовими гравцями стали гігант хмарних обчислень Oracle, група Silver Lake та інвестиційна фірма MGX з Абу-Дабі – кожен із них володітиме часткою у 15%.

TikTok посилить контроль за віком користувачів у ЄС16.01.26, 18:22 • 4183 перегляди

Oracle виступатиме технічним гарантом, забезпечуючи безпеку алгоритмів та захист від стороннього втручання в цифрову інфраструктуру додатка.

Трамп дякує Сі Цзіньпіну за співпрацю

Президент Дональд Трамп, який раніше активно виступав за продаж або заборону сервісу, привітав фіналізацію домовленостей. Він зазначив, що тепер TikTok належатиме "групі великих американських патріотів". Також Трамп висловив вдячність лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за схвалення угоди, що дозволило уникнути примусового закриття популярної платформи, яка, за словами президента, суттєво допомогла йому під час передвиборчої кампанії. 

Федеральний суд Канади скасував розпорядження про закриття офісів TikTok22.01.26, 00:55 • 3172 перегляди

Степан Гафтко

Вибори в США
ByteDance
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки