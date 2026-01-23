TikTok залишається у США: 200 мільйонів користувачів після завершення угоди під контролем інвесторів

Компанія ByteDance офіційно оголосила про завершення угоди щодо створення спільного підприємства TikTok USDS Joint Venture LLC, що дозволить додатку уникнути повної заборони на території Сполучених Штатів. Нова структура забезпечить зберігання даних 200 мільйонів американських користувачів під контролем інвесторів із США, що ставить крапку в багаторічному протистоянні навколо національної безпеки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з умовами угоди, ByteDance збереже лише 19,9% акцій, тоді як 80,1% перейдуть у власність американських та світових інвесторів. Ключовими гравцями стали гігант хмарних обчислень Oracle, група Silver Lake та інвестиційна фірма MGX з Абу-Дабі – кожен із них володітиме часткою у 15%.

TikTok посилить контроль за віком користувачів у ЄС

Oracle виступатиме технічним гарантом, забезпечуючи безпеку алгоритмів та захист від стороннього втручання в цифрову інфраструктуру додатка.

Трамп дякує Сі Цзіньпіну за співпрацю

Президент Дональд Трамп, який раніше активно виступав за продаж або заборону сервісу, привітав фіналізацію домовленостей. Він зазначив, що тепер TikTok належатиме "групі великих американських патріотів". Також Трамп висловив вдячність лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за схвалення угоди, що дозволило уникнути примусового закриття популярної платформи, яка, за словами президента, суттєво допомогла йому під час передвиборчої кампанії.

Федеральний суд Канади скасував розпорядження про закриття офісів TikTok