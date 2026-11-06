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ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Еврокомиссия заявила, что алгоритмы TikTok затягивают пользователей во вредоносные контентные «ловушки». Платформе грозит штраф в размере до 6% мирового оборота.

ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф
Photograph: Josef Kubes/Alamy

Европейская комиссия выдвинула обвинения против TikTok: платформа не обеспечивает надлежащую защиту психического здоровья пользователей, подвергая их непрерывному потоку контента, который может усугубить расстройства пищевого поведения и усилить тревожность. Это обвинение ставит под угрозу саму бизнес-модель платформы, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

В пятницу регулятор ЕС обнародовал предварительное заключение, в котором отметил, что алгоритм TikTok "может быть вредным" и затягивает молодых и уязвимых пользователей в своеобразные "ловушки" (англ. *rabbit holes* — "кроличьи норы"), из которых им трудно выбраться.

Было установлено, что платформа для коротких видео, принадлежащая китайской компании и насчитывающая 189 миллионов пользователей в ЕС, не смогла предотвратить постоянную демонстрацию контента на такие темы, как восприятие собственного тела или социальная изоляция. Это может привести к возникновению тревожности и подавленного состояния, а также усугубить уже имеющиеся расстройства пищевого поведения или другие проблемы с психическим здоровьем.

По словам представителей ЕС, расследование сосредоточилось на легальном контенте: отдельное видео может не представлять угрозы, однако совокупный эффект от просмотра десятков подобных роликов на одну и ту же тему способен нанести вред психическому здоровью пользователей.

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Меры, предпринятые TikTok для минимизации рисков попадания в такие "ловушки" — когда пользователям предлагают узконаправленный и однообразный контент, чтобы удержать их внимание, — оказались неэффективными. В частности, как отмечают чиновники, даже если пользователь нажимал кнопку "не интересует" под видео о пищевых привычках, алгоритм всё равно продолжал предлагать похожий контент — о диетах и восприятии тела. Точно так же обновление ленты давало лишь кратковременный перерыв в потоке контента на одну и ту же тему.

"Каждый раз, когда пользователь листает ленту или ставит "лайк" видео в TikTok, алгоритм предлагает ещё больше похожего контента, затягивая людей в ​​"ловушки", из которых им трудно выбраться, — заявила Генна Вирккунен, представитель Европейской комиссии, ответственная за технологическую политику. — TikTok должен активизировать усилия по защите благополучия пользователей, в частности несовершеннолетних".

Добавим

Издание отмечает,  что это расследование ставит под удар бизнес-модель TikTok, построенную на том, чтобы побуждать пользователей листать ленту как можно дольше.

Представители ЕС требуют, чтобы TikTok изменил дизайн своей ленты рекомендаций ("Для вас" / *For You*), предоставив пользователям больше возможностей контролировать контент, который они видят. "Мы рассматриваем бизнес-модель", — сообщил журналистам представитель Еврокомиссии, отметив, что бизнес-модель, сосредоточенная преимущественно на вовлечении пользователей, "потенциально может создавать риски", особенно для несовершеннолетних и уязвимых категорий взрослых.

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Эти выводы являются частью более масштабного расследования, начатого в феврале 2024 года в соответствии с Законом о цифровых услугах (Digital Services Act). Этот закон обязывает крупные интернет-компании принимать меры для предотвращения различных угроз — от распространения дезинформации до вреда психическому здоровью.

Еврокомиссия уже установила, что компания нарушила правила ЕС из-за использования "дизайна, вызывающего зависимость" (addictive design), в частности таких функций, как бесконечная лента прокрутки. Тогда в компании заявили: "Предварительные выводы Еврокомиссии содержат категорически ложное и абсолютно необоснованное изображение нашей платформы", добавив, что будут обжаловать эти выводы.

Жалоба относительно недостаточной прозрачности в вопросе того, кто оплачивал рекламу в TikTok, была урегулирована в декабре прошлого года, когда компания обязалась изменить свою политику.

Теперь TikTok имеет возможность ознакомиться с материалами расследования и подготовить защиту; компания также может согласиться изменить свою систему рекомендаций, чтобы избежать штрафа.

Если представители ЕС подтвердят эти выводы, на компанию может быть наложен штраф в размере до 6% от её общего мирового оборота.

Антонина Туманова

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