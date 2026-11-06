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ЄС висунув серйозні звинувачення на адресу TikTok - компанії загрожує великий штраф

Київ • УНН

 • 1984 перегляди

Єврокомісія заявила, що алгоритми TikTok затягують у шкідливі контентні «пастки». Платформі загрожує штраф до 6% світового обороту.

ЄС висунув серйозні звинувачення на адресу TikTok - компанії загрожує великий штраф
Photograph: Josef Kubes/Alamy

Європейська комісія висунула звинувачення проти TikTok: платформа не забезпечує належного захисту психічного здоров’я користувачів, піддаючи їх безперервному потоку контенту, який може погіршити розлади харчової поведінки та посилити тривожність. Це звинувачення ставить під загрозу саму бізнес-модель платформи, передає УНН із посиланням на The Guardian.

У п’ятницю регулятор ЄС оприлюднив попередній висновок, у якому зазначив, що алгоритм TikTok "може бути шкідливим" і затягує молодих та вразливих користувачів у своєрідні "пастки" (англ. *rabbit holes* — "кролячі нори"), з яких їм важко вибратися.

Було встановлено, що платформа для коротких відео, яка належить китайській компанії та налічує 189 мільйонів користувачів у ЄС, не змогла запобігти постійній демонстрації контенту на такі теми, як сприйняття власного тіла або соціальна ізоляція. Це може призвести до виникнення тривожності й пригніченого стану, а також загострити вже наявні розлади харчової поведінки чи інші проблеми з психічним здоров’ям.

За словами представників ЄС, розслідування зосередилося на легальному контенті: окреме відео може не становити загрози, проте сукупний ефект від перегляду десятків подібних роликів на одну й ту саму тему здатен завдати шкоди психічному здоров’ю користувачів.

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Заходи, вжиті TikTok для мінімізації ризиків потрапляння в такі "пастки" — коли користувачам пропонують вузькоспрямований і одноманітний контент, щоб утримати їхню увагу, — виявилися неефективними. Зокрема, як зазначають посадовці, навіть якщо користувач натискав кнопку "не цікавить" під відео про харчові звички, алгоритм усе одно продовжував пропонувати схожий контент — про дієти та сприйняття тіла. Так само оновлення стрічки давало лише короткочасну перерву в потоці контенту на одну й ту саму тему.

"Щоразу, коли користувач гортає стрічку або ставить "лайк" відео в TikTok, алгоритм пропонує ще більше подібного контенту, затягуючи людей у ​​"пастки", з яких їм важко вибратися, — заявила Генна Вірккунен, представниця Європейської комісії, відповідальна за технологічну політику. — TikTok має активізувати зусилля для захисту благополуччя користувачів, зокрема неповнолітніх".

Додамо

Видання зауважує,  що це розслідування ставить під удар бізнес-модель TikTok, яка побудована на тому, щоб спонукати користувачів гортати стрічку якомога довше.

Представники ЄС вимагають, щоб TikTok змінив дизайн своєї стрічки рекомендацій ("Для вас" / *For You*), надавши користувачам більше можливостей контролювати контент, який вони бачать. "Ми розглядаємо бізнес-модель", — повідомив журналістам представник Єврокомісії, зазначивши, що бізнес-модель, зосереджена переважно на залученні користувачів, "потенційно може створювати ризики", особливо для неповнолітніх та вразливих категорій дорослих.

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Ці висновки є частиною масштабнішого розслідування, розпочатого в лютому 2024 року відповідно до Закону про цифрові послуги (Digital Services Act). Цей закон зобов’язує великі інтернет-компанії вживати заходів для запобігання різноманітним загрозам — від поширення дезінформації до шкоди психічному здоров’ю.

Єврокомісія вже встановила, що компанія порушила правила ЄС через використання "дизайну, що викликає залежність" (addictive design), зокрема таких функцій, як нескінченна стрічка прокручування. Тоді в компанії заявили: "Попередні висновки Єврокомісії містять категорично неправдиве й абсолютно безпідставне зображення нашої платформи", додавши, що оскаржуватимуть ці висновки.

Скаргу щодо недостатньої прозорості стосовно того, хто оплачував рекламу в TikTok, було врегульовано в грудні минулого року, коли компанія взяла на себе зобов’язання змінити свою політику.

Тепер TikTok має можливість ознайомитися з матеріалами розслідування та підготувати захист; компанія також може погодитися змінити свою систему рекомендацій, щоб уникнути штрафу.

Якщо представники ЄС підтвердять ці висновки, на компанію може бути накладено штраф у розмірі до 6% від її загального світового обороту.

Антоніна Туманова

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