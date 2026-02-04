Законодавці ЄС вимагають розслідування від TikTok через ймовірну цензуру "файлів Епштейна" - Politico

$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 324 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 2112 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 3086 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 4260 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
10:29 • 15308 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 23581 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 18641 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 21883 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35566 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50897 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
73%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 23438 перегляди
Британський прем'єр Стармер - Трампу: "Удари рф по енергетиці України є особливо жорстокими і підлими"4 лютого, 07:13 • 6482 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 41651 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 21862 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 13112 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 22022 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 57041 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 58208 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 97215 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 105456 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вадим Філашкін
Джефф Безос
Олексій Білошицький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 1344 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 3164 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 26350 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 25991 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 28595 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Законодавці ЄС вимагають розслідування від TikTok через ймовірну цензуру "файлів Епштейна" - Politico

Київ • УНН

 • 162 перегляди

32 європейські законодавці звернулися до Єврокомісії з вимогою розслідувати TikTok через звинувачення в цензурі контенту, зокрема щодо "файлів Епштейна". Користувачі повідомляють про технічні проблеми та обмеження охоплення постів після зміни власників платформи.

Законодавці ЄС вимагають розслідування від TikTok через ймовірну цензуру "файлів Епштейна" - Politico

Європейські законодавці з трьох лівоцентристських партій у середу заявили, що ЄС має розслідувати діяльність TikTok через звинувачення в цензурі на користь правих сил. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання одним із нових власників TikTok наприкінці січня став союзник Дональда Трампа — Ларрі Еллісон з Oracle. За повідомленнями, користувачі стверджують, що після зміни власників платформа почала цензурувати гострі теми на користь президента та його політичного табору, зокрема обмежувати пости про "файли Епштейна" та протести проти американських прикордонних агентів у Міннесоті.

У TikTok заявили, що деякі користувачі могли зіткнутися з перебоями через технічні проблеми.

У середу група з 32 законодавців звернулася до Європейської комісії, яка відповідає за нагляд за дотриманням правил ЄС для онлайн-платформ, із проханням розпочати нове розслідування щодо TikTok, щоб перевірити, чи "створює він системний ризик" для свободи вираження поглядів і громадянського дискурсу.

Користувачі повідомляли про проблеми із завантаженням відео, зменшення охоплення та незвично низьку кількість переглядів контенту, в якому згадуються слова Epstein, ICE (Служба імміграційного та митного контролю США) і Minnesota

- зазначили депутати Європарламенту.

Деякі з підписантів також заявили, що можуть особисто підтвердити подібні випадки — збої та "завислі" відео — у Берліні та Брюсселі.

Польща розслідуватиме можливі зв'язки Джеффрі Епштейна зі спецслужбами рф03.02.26, 19:08 • 3846 переглядiв

Речник TikTok заявив, що на платформі немає правил, які забороняють "використання імені "Епштейн" у приватних повідомленнях", а проблема, з якою зіткнулися деякі користувачі, була технічною — "одна з наших систем безпеки в окремих випадках реагувала некоректно".

TikTok уже перебуває під розслідуванням через можливе порушення зобов’язань щодо системних ризиків відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act).

Серед 32 підписантів переважно депутати Європарламенту від "Зелених", а також представники партій "Ліві" та "Соціалісти і демократи".

Доповнення

Наприкінці січня платформа уклала угоду з групою інвесторів, до якої входять Oracle та інвестиційна компанія MGX з Абу-Дабі, поклавши край багаторічній суперечці щодо власності над операціями TikTok у США.

"TikTok надзвичайно співпрацює" в межах розслідування за DSA і "вжив низку заходів для дотримання законодавства", — заявив речник Єврокомісії Томас Реньє, додавши, що це "показує: коли є бажання взаємодіяти з Комісією, ми радо йдемо на контакт".

Трамп закликав забути про "файли Епштейна": не став коментувати скарги вцілілих04.02.26, 09:46 • 3034 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Соціальна мережа
Ларрі Еллісон
Міннесота
TikTok
Європейська комісія
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Берлін