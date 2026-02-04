Законодавці ЄС вимагають розслідування від TikTok через ймовірну цензуру "файлів Епштейна" - Politico

Європейські законодавці з трьох лівоцентристських партій у середу заявили, що ЄС має розслідувати діяльність TikTok через звинувачення в цензурі на користь правих сил. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Як зазначає видання одним із нових власників TikTok наприкінці січня став союзник Дональда Трампа — Ларрі Еллісон з Oracle. За повідомленнями, користувачі стверджують, що після зміни власників платформа почала цензурувати гострі теми на користь президента та його політичного табору, зокрема обмежувати пости про "файли Епштейна" та протести проти американських прикордонних агентів у Міннесоті.

У TikTok заявили, що деякі користувачі могли зіткнутися з перебоями через технічні проблеми.

У середу група з 32 законодавців звернулася до Європейської комісії, яка відповідає за нагляд за дотриманням правил ЄС для онлайн-платформ, із проханням розпочати нове розслідування щодо TikTok, щоб перевірити, чи "створює він системний ризик" для свободи вираження поглядів і громадянського дискурсу.

Користувачі повідомляли про проблеми із завантаженням відео, зменшення охоплення та незвично низьку кількість переглядів контенту, в якому згадуються слова Epstein, ICE (Служба імміграційного та митного контролю США) і Minnesota - зазначили депутати Європарламенту.

Деякі з підписантів також заявили, що можуть особисто підтвердити подібні випадки — збої та "завислі" відео — у Берліні та Брюсселі.

Речник TikTok заявив, що на платформі немає правил, які забороняють "використання імені "Епштейн" у приватних повідомленнях", а проблема, з якою зіткнулися деякі користувачі, була технічною — "одна з наших систем безпеки в окремих випадках реагувала некоректно".

TikTok уже перебуває під розслідуванням через можливе порушення зобов’язань щодо системних ризиків відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act).

Серед 32 підписантів переважно депутати Європарламенту від "Зелених", а також представники партій "Ліві" та "Соціалісти і демократи".

Наприкінці січня платформа уклала угоду з групою інвесторів, до якої входять Oracle та інвестиційна компанія MGX з Абу-Дабі, поклавши край багаторічній суперечці щодо власності над операціями TikTok у США.

"TikTok надзвичайно співпрацює" в межах розслідування за DSA і "вжив низку заходів для дотримання законодавства", — заявив речник Єврокомісії Томас Реньє, додавши, що це "показує: коли є бажання взаємодіяти з Комісією, ми радо йдемо на контакт".

