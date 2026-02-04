Законодатели ЕС требуют расследования от TikTok из-за предполагаемой цензуры "файлов Эпштейна" - Politico

$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 504 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 2402 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 3408 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 4554 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 15439 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 23678 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 18681 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 21915 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 35588 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 50928 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
73%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 23578 просмотра
Британский премьер Стармер - Трампу: "Удары рф по энергетике Украины особенно жестоки и подлы"4 февраля, 07:13 • 6722 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 41810 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 22123 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto13:46 • 13257 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 22267 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 57177 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 58335 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 97327 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 105565 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Вадим Филашкин
Джефф Безос
Алексей Белошицкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 1462 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 3286 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 26412 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 26052 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 28655 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Законодатели ЕС требуют расследования от TikTok из-за предполагаемой цензуры "файлов Эпштейна" - Politico

Киев • УНН

 • 240 просмотра

32 европейских законодателя обратились в Еврокомиссию с требованием расследовать TikTok из-за обвинений в цензуре контента, в частности, в отношении "файлов Эпштейна". Пользователи сообщают о технических проблемах и ограничении охвата постов после смены владельцев платформы.

Законодатели ЕС требуют расследования от TikTok из-за предполагаемой цензуры "файлов Эпштейна" - Politico

Европейские законодатели из трех левоцентристских партий в среду заявили, что ЕС должен расследовать деятельность TikTok из-за обвинений в цензуре в пользу правых сил. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, одним из новых владельцев TikTok в конце января стал союзник Дональда Трампа — Ларри Эллисон из Oracle. По сообщениям, пользователи утверждают, что после смены владельцев платформа начала цензурировать острые темы в пользу президента и его политического лагеря, в частности ограничивать посты о "файлах Эпштейна" и протестах против американских пограничных агентов в Миннесоте.

В TikTok заявили, что некоторые пользователи могли столкнуться с перебоями из-за технических проблем.

В среду группа из 32 законодателей обратилась в Европейскую комиссию, которая отвечает за надзор за соблюдением правил ЕС для онлайн-платформ, с просьбой начать новое расследование в отношении TikTok, чтобы проверить, "создает ли он системный риск" для свободы выражения мнений и гражданского дискурса.

Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой видео, уменьшении охвата и необычно низком количестве просмотров контента, в котором упоминаются слова Epstein, ICE (Служба иммиграционного и таможенного контроля США) и Minnesota

- отметили депутаты Европарламента.

Некоторые из подписантов также заявили, что могут лично подтвердить подобные случаи — сбои и "зависшие" видео — в Берлине и Брюсселе.

Польша будет расследовать возможные связи Джеффри Эпштейна со спецслужбами РФ03.02.26, 19:08 • 3848 просмотров

Представитель TikTok заявил, что на платформе нет правил, запрещающих "использование имени "Эпштейн" в личных сообщениях", а проблема, с которой столкнулись некоторые пользователи, была технической — "одна из наших систем безопасности в отдельных случаях реагировала некорректно".

TikTok уже находится под расследованием из-за возможного нарушения обязательств по системным рискам в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act).

Среди 32 подписантов преимущественно депутаты Европарламента от "Зеленых", а также представители партий "Левые" и "Социалисты и демократы".

Дополнение

В конце января платформа заключила соглашение с группой инвесторов, в которую входят Oracle и инвестиционная компания MGX из Абу-Даби, положив конец многолетнему спору о собственности над операциями TikTok в США.

"TikTok чрезвычайно сотрудничает" в рамках расследования по DSA и "принял ряд мер для соблюдения законодательства", — заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, добавив, что это "показывает: когда есть желание взаимодействовать с Комиссией, мы с радостью идем на контакт".

Трамп призвал забыть о "файлах Эпштейна": не стал комментировать жалобы выживших04.02.26, 09:46 • 3042 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Социальная сеть
Ларри Эллисон
Миннесота
ТикТок
Европейская комиссия
Абу-Даби
Дональд Трамп
Брюссель
Соединённые Штаты
Берлин