Законодатели ЕС требуют расследования от TikTok из-за предполагаемой цензуры "файлов Эпштейна" - Politico

Европейские законодатели из трех левоцентристских партий в среду заявили, что ЕС должен расследовать деятельность TikTok из-за обвинений в цензуре в пользу правых сил. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, одним из новых владельцев TikTok в конце января стал союзник Дональда Трампа — Ларри Эллисон из Oracle. По сообщениям, пользователи утверждают, что после смены владельцев платформа начала цензурировать острые темы в пользу президента и его политического лагеря, в частности ограничивать посты о "файлах Эпштейна" и протестах против американских пограничных агентов в Миннесоте.

В TikTok заявили, что некоторые пользователи могли столкнуться с перебоями из-за технических проблем.

В среду группа из 32 законодателей обратилась в Европейскую комиссию, которая отвечает за надзор за соблюдением правил ЕС для онлайн-платформ, с просьбой начать новое расследование в отношении TikTok, чтобы проверить, "создает ли он системный риск" для свободы выражения мнений и гражданского дискурса.

Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой видео, уменьшении охвата и необычно низком количестве просмотров контента, в котором упоминаются слова Epstein, ICE (Служба иммиграционного и таможенного контроля США) и Minnesota - отметили депутаты Европарламента.

Некоторые из подписантов также заявили, что могут лично подтвердить подобные случаи — сбои и "зависшие" видео — в Берлине и Брюсселе.

Представитель TikTok заявил, что на платформе нет правил, запрещающих "использование имени "Эпштейн" в личных сообщениях", а проблема, с которой столкнулись некоторые пользователи, была технической — "одна из наших систем безопасности в отдельных случаях реагировала некорректно".

TikTok уже находится под расследованием из-за возможного нарушения обязательств по системным рискам в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act).

Среди 32 подписантов преимущественно депутаты Европарламента от "Зеленых", а также представители партий "Левые" и "Социалисты и демократы".

Дополнение

В конце января платформа заключила соглашение с группой инвесторов, в которую входят Oracle и инвестиционная компания MGX из Абу-Даби, положив конец многолетнему спору о собственности над операциями TikTok в США.

"TikTok чрезвычайно сотрудничает" в рамках расследования по DSA и "принял ряд мер для соблюдения законодательства", — заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, добавив, что это "показывает: когда есть желание взаимодействовать с Комиссией, мы с радостью идем на контакт".

