"Записи аутентичные, а голоса - оригинальные": правоохранители подтвердили подлинность пленок Пашинского, которые сейчас гуляют по сети

Сетью начали разлетаться скандальные пленки экс-нардепа Сергея Пашинского, в которых он рассказывает, как надо зарабатывать на оборонке, вдвое завышая стоимость продукции для украинских военных, посылает полк "Азов" и обещает вы*бать Валерия Залужного. Источники УНН подтверждают подлинность телефонных разговоров.

записи, которые сейчас обнародованы в ТГ-каналах и которые я присылаю ниже - являются аутентичными, а голоса - оригинальными - отметили источники УНН в правоохранительных органах.

Детали

Как рассказали УНН источники в правоохранительных органах, записи, которые сейчас обнародованы в Telegram-каналах - являются аутентичными, а голоса - оригинальными. Наши источники предоставили записи разговоров Пашинского со своим ближайшим окружением.

И если в официальных интервью экс-нардеп лепит образ патриота, который помогает армии, то среди своей команды он ведет себя совсем иначе - материт защитников Украины и угрожает "вы*бать" Валерия Залужного. - отмечают источники.

Также Пашинский в разговорах рассказывает, что "пусть полк "Азов" идет на х*й, а также говорит, что, когда это чмо Билецкий (командир 3 штурмовой бригады - ред.) кровью подпишет контракт, тогда мы будем жить долго и счастливо, а сейчас пусть на х*й идут вместе со своим Фоменко и Третьей штурмовой бригадой".

Также Пашинский обсуждает, как надо зарабатывать на оборонке, завышая вдвое стоимость продукции для украинских военных.

Вишенка на торте - Пашинский считает украинский народ "*баным". Очень патриотично, согласитесь. - добавляет источник.

Напомним

Ранее по сети начали разлетаться скандальные пленки Пашинского, которых нет в отчете НАБУ. Там в телефонных разговорах экс-депутат рассказывает, как надо зарабатывать на оборонке, вдвое завышая стоимость продукции для украинских военных. Кроме того, он обещает "прочистить" мозги Залужному и ругательно называет украинский народ.

В НАБУ рассказали детали производства экс-нардепа Сергея Пашинского, и обосновали избрание ему меры пресечения с возможностью внесения залога в баснословные 272, 52 млн гривен.