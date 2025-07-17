Справа підтоплення столичного метро: прокуратура клопоче про домашній арешт для посадовця КМДА Кандибора

Сьогодні Голосіївський суд Києва обирає запобіжний захід директору департаменту КМДА Руслану Кандибору, як одному з фігурантів справи про підтоплення тунелю синьої гілки метро у столиці. Прокуратура просить обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, пише УНН.

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На засіданні представники обвинувачення заявили клопотання про обрання Кандибору запобіжного захолу у вигляді домашнього арешту.

Сторона захисту просить повністю відмовити в задоволенні заявленого клопотання.

Нагадаємо

У грудні 2023 року на синій гілці столичного метрополітену, між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталося підтоплення тунелю. Це призвело до припинення руху поїздів від "Теремків" до "Либідської". В той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену.

За результатами проведених експертиз було встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями була неналежною та не відповідала будівельним нормам і правилам. Через підтоплення тунелів Подільська окружна прокуратура Києва в листопаді 2024 року повідомила про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському. Пізніше ще двом посадовцям метрополітену було повідомлено про підозру у службовій недбалості. Зокрема Кандибору.

Раніше УНН писав, що директору департаменту транспорту КМДА Кандибору повідомили про підозру через руйнування тунелю "синьої гілки" метро. Як зазначалося, до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро та невжиття заходів щодо їх усунення привело неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків.