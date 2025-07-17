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Дело о затоплении столичного метро: прокуратура ходатайствует о домашнем аресте для чиновника КГГА Кандибора

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Голосеевский суд Киева рассматривает ходатайство о домашнем аресте для директора департамента КГГА Руслана Кандибора, фигуранта дела о затоплении тоннеля метро. Прокуратура требует домашнего ареста, защита просит отказать.

Дело о затоплении столичного метро: прокуратура ходатайствует о домашнем аресте для чиновника КГГА Кандибора

Сегодня Голосеевский суд Киева избирает меру пресечения директору департамента КГГА Руслану Кандибору, как одному из фигурантов дела о подтоплении тоннеля синей ветки метро в столице. Прокуратура просит избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, пишет УНН.

Детали

На заседании представители обвинения заявили ходатайство об избрании Кандибору меры пресечения в виде домашнего ареста.

Сторона защиты просит полностью отказать в удовлетворении заявленного ходатайства.

Напомним

В декабре 2023 года на синей ветке столичного метрополитена, между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошло подтопление тоннеля. Это привело к прекращению движения поездов от "Теремков" до "Лыбедской". В то время КГГА приняла решение организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена.

По результатам проведенных экспертиз было установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями была ненадлежащей и не соответствовала строительным нормам и правилам. Из-за подтопления тоннелей Подольская окружная прокуратура Киева в ноябре 2024 года сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому. Позже еще двум должностным лицам метрополитена было сообщено о подозрении в служебной халатности. В частности Кандибору.

Ранее УНН писал, что директору департамента транспорта КГГА Кандибору сообщили о подозрении из-за разрушения тоннеля "синей ветки" метро. Как отмечалось, к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро и непринятию мер по их устранению привело ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей.

Алена Уткина

Алена Уткина

КиевКриминал и ЧП
Киевский метрополитен
Киевская городская государственная администрация
Киев
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