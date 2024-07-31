Финансовая гвардия Флоренции (Италия) наложила арест на имущество бизнесмена российского происхождения - представителя международного зернотрейдера. Как сообщили в САП - речь идет о замке стоимостью 41 млн евро, передает УНН.

Во исполнение запроса Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины о международной правовой помощи Финансовая гвардия Флоренции (Италия) наложила арест на имущество бизнесмена российского происхождения - представителя международного зернотрейдера - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в САП, по решению компетентных органов Италии наложен арест на замок стоимостью 41 млн евро во Флоренции, что является вещественным доказательством по делу о нанесении более 60 млн долларов США убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение июля-октября 2014 года должностные лица государственной зерновой корпорации организовали заключение и выполнение внешнеэкономических контрактов по продаже зерновой продукции ПАО "ГПЗКУ" по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.

Согласно схеме, зерно, принадлежавшее государственной компании, через ряд субъектов хозяйствования на условиях постоплаты было поставлено в Саудовскую Аравию. Однако средства за поставленное зерно так и не были оплачены. В результате государственная корпорация понесла убытки на сумму свыше 60 млн долл. США.

В рамках следствие было установлено, что именно за часть этих средств и был приобретен замок.

Добавим

Ранее Corriere Fiorentino сообщала, что в Италии по запросу Украины у российского бизнесмена Алексея Федорычева изъяли недвижимость и активы.