Велоспорт: "Тур де Франс" в 2026 году стартует из Барселоны

Велогонка Tour de France ("Тур де Франс") стартует из Барселоны в 2026 году, что станет третьим стартом из Испании за более чем столетнюю историю мероприятия, объявила во вторник компания-организатор Amaury Sport Organisation (ASO), пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

"Барселона является престижным и спортивным городом", - подчеркнул агентству AFP Кристиан Прюдом, директор "Тур де Франс", уточнив, что в Каталонии будет "два полных этапа и старт" третьего этапа.

Это будет третий случай с момента запуска в 1903 году, когда "Тур де Франс" стартует с территории Испании после Сан-Себастьяна в 1992 году и Бильбао в 2023 году.

Это также четвертый "большой выезд" из-за границы за пять лет после Копенгагена в 2022 году, Бильбао в 2023 году и Флоренции в 2024 году, перед Лиллем в 2025 году.

"Эти большие выезды позволяют "Тур де Франс" сиять еще больше", - защитил идею Прюдом.

Детали первых этапов не будут раскрыты до сентября. На этом этапе Кристиан Прюдом лишь указывает, что будет "два полных этапа и выезд на третий день из Каталонии", прежде чем "направиться во Францию".

Единственная подсказка о маршруте: восхождение на холм Монжуик в Барселоне "очевидно, является неоспоримым преимуществом", добавил он.

Дополнение

В этом году "Тур де Франс" впервые стартует 29 июня из Италии с беспрецедентным прибытием через три недели в Ниццу, а не в Париж из-за Олимпийских игр.