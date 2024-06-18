Велоспорт: "Тур де Франс" у 2026 році стартує з Барселони
Київ • УНН
Велоперегони "Тур де Франс" стартують з Барселони у 2026 році, і це буде третій раз за їхню більш ніж столітню історію, коли вони розпочнуться в Іспанії.
Велоперегони Tour de France ("Тур де Франс") стартують з Барселони в 2026 році, що стане третім стартом з Іспанії за більш ніж столітню історію заходу, оголосила у вівторок компанія-організатор Amaury Sport Organisation (ASO), пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
"Барселона є престижним і спортивним містом", - підкреслив агентству AFP Крістіан Прюдом, директор "Тур де Франс", уточнивши, що в Каталонії буде "два повних етапи і старт" третього етапу.
Це буде третій випадок з моменту запуску в 1903 році, коли "Тур де Франс" стартує з території Іспанії після Сан-Себастьяна в 1992 році та Більбао в 2023 році.
Це також четвертий "великий виїзд" з-за кордону за п’ять років після Копенгагена в 2022 році, Більбао в 2023 році та Флоренції в 2024 році, перед Ліллем у 2025 році.
"Ці великі виїзди дозволяють "Тур де Франс" сяяти ще більше", - захистив ідею Прюдом.
Деталі перших етапів не будуть розкриті до вересня. На цьому етапі Крістіан Прюдом лише вказує, що буде "два повні етапи і виїзд на третій день з Каталонії", перш ніж "направитися до Франції".
Єдина підказка про маршрут: сходження на пагорб Монжуїк у Барселоні "очевидно, є незаперечною перевагою", додав він.
Доповнення
Цього року "Тур де Франс" вперше стартує 29 червня з Італії з безпрецедентним прибуттям через три тижні до Ніцци, а не до Парижа через Олімпійські ігри.