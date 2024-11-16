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Итальянская Флоренция объявила о борьбе с чрезмерным туризмом

Итальянская Флоренция объявила о борьбе с чрезмерным туризмом

Киев  •  УНН

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Власти Флоренции усиливают борьбу с чрезмерным туризмом из-за роста количества посетителей. Город запрещает ящики для ключей, громкоговорители для экскурсоводов и «нетипичные транспортные средства».

Итальянский город Флоренция ужесточил запреты для туристов. Под запрет попали ящики с ключами и громкоговорители экскурсоводов. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Как отмечает издание, Флоренция уже давно привлекает посетителей благодаря своей прекрасной архитектуре и искусству.

Однако для сокращения чрезмерного туризма Флоренция принимает ряд мер. Среди новых ограничений окажутся ящики с ключами, которые используются владельцами краткосрочной аренды. Стоит отметить, что в последнее время эти ящики стали жертвами вандализма, и разочарованные местные жители закрывали их красными X.

Ограничения будут также наложены на "нетипичные транспортные средства", такие, как тележки для гольфа, которые становятся все более популярными среди экскурсоводов, чтобы возить посетителей по городу в районах, где автомобильное движение ограничено.

Указ также запрещает использовать усилители и громкоговорители для экскурсоводов.

Издание отметило, что Флоренция в Тоскане давно пользуется популярностью среди путешественников. Но, как и во многих других местах в Италии и других местах, в последние годы здесь резко возросло количество туристов, что привело к негативной реакции со стороны жителей.

Новые меры борьбы с чрезмерным туризмом местные власти приняли на фоне того, как правительство Италии принимает во Флоренции встречу министров по вопросам туризма стран G7.

Напомним

Власти итальянской Венеции объявили о намерении увеличить количество дней в 2025 году, когда вход в исторический центр города для туристов будет платным.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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