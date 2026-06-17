Европу накроет экстремальная жара до 40 градусов в ближайшие дни

От Севильи до Бордо и Флоренции температура в ближайшие дни может приблизиться к отметке 40 °C. Эксперты считают нынешний тепловой купол не аномалией, а очередным проявлением "новой климатической нормы", к которой европейская инфраструктура по-прежнему не готова, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Сильная жара снова охватывает Европу через несколько недель после первой волны экстремального тепла, накрывшей континент в конце мая.

Национальное метеорологическое агентство Испании AEMET уже объявило желтый уровень погодной опасности в нескольких регионах страны из-за "существенного повышения" температур, а на северо-востоке действует оранжевое предупреждение в связи с дождями и грозами.

Синоптики прогнозируют, что больше всего пострадают Севилья, Сарагоса и Кордова, где к началу следующей недели температура будет приближаться к 40 °C. Ожидаются и так называемые тропические ночи, когда в течение суток столбик термометра не опускается ниже 20 °C, почти не давая жителям, не имеющим кондиционера, нормально отдохнуть и выспаться.

Франция, где в прошлом месяце во время беспрецедентной для мая волны жары погибли несколько человек, готовится к прогнозируемым пиковым значениям до 39°C на юго-западе страны, в районе Бордо.

В Португалии, по словам метеоролога Марии Жуан Фрады, с субботы (20 июня) температура начнет расти и, вероятно, останется очень высокой на следующей неделе, местами достигая 40°C и выше.

"Мы уже говорим о температурах около 35-40 °C к началу следующей недели, но отметка в 40°C, скорее всего, будет характерна главным образом для внутренних районов — внутренних частей долины Дору, долины Тежу и внутренних районов Алентежу", — объясняет Фрада, добавляя, что на западном побережье температура также может повышаться.

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"Это не просто еще одна жаркая неделя"

Итальянские синоптики предупреждают, что на следующей неделе над страной установится жаркий воздух из субтропических широт над внутренними районами Северной Африки, что принесет палящую жару на юг страны и даже на север, например, во Флоренции температура может подняться до 40°C.

В ближайшие дни потепление намечается и в странах, которые обычно остаются более прохладными.

Согласно первым прогнозам синоптиков портала wfy24.com, на внутренних дунайских равнинах Болгарии и Румынии температура будет стремиться к 38°C, а в Будапеште поднимется до 36–37°C.

"Это не просто еще одна жаркая неделя, здесь мы видим характерные черты атмосферного блокирования (теплового купола), а не кратковременной волны тепла", — сказала Euronews Earth основательница wyf24 Ионна Вергини.

"Структурный разрыв" Европы в борьбе с экстремальной жарой

По словам Вергини, нынешний скачок температур — это "наглядная иллюстрация новой нормы", поскольку газы, удерживающие тепло, продолжают разогревать планету.

"Если говорить о нашей готовности, он показывает растущий структурный разрыв, — отмечает она. — На юге Европы выработалась поведенческая терпимость к экстремальной жаре: измененные расписания, сиеста, ставни на окнах и так далее. Но это поведенческая, а не биологическая адаптация, и она не защищает физически".

Энергосети, даже в более жарких регионах, с трудом справляются со скачками потребления из-за работы кондиционеров, а многие системы общественного транспорта спроектированы исходя из температурных порогов конца XX века, поэтому также уязвимы перед экстремальной жарой.

На прошлой неделе в северо-западном итальянском городе Турине произошло масштабное отключение электроэнергии: майская волна жары создала повышенную нагрузку на местную энергосеть.

Французский пригородный железнодорожный и трамвайно-поездной оператор Transilien уже призвал пассажиров заранее проверять расписание перед поездкой на вокзал из-за возможных перебоев в работе, вызванных жарой.

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Скрытые опасности тропических ночей

Ожидаемый рост температур сопровождается увеличением числа тропических ночей во многих районах Средиземноморья.

Это уже сказывается на работе общественных служб, в частности школ, где рассматривают возможность переноса времени экзаменов, чтобы облегчить состояние учеников, которые плохо спят из-за высокой ночной температуры.

"Длительная ночная жара, возможно, представляет для общественного здравоохранения большую угрозу, чем дневной максимум, — объясняет Вергини. — Когда минимальная температура не опускается ниже 20 °C, а в худших случаях держится выше 25 °C — то, что некоторые называют "супертропическими ночами", — организм теряет жизненно важную передышку, пытаясь охладить тело.

"Сверхсмертность во время волн жары гораздо сильнее коррелирует с серией высоких ночных минимумов, чем с одним жарким днем", — говорит она.

В городах тропические ночи переносятся значительно тяжелее из-за эффекта городского теплового острова. Это явление, при котором тепло удерживается между высотными зданиями, поглощается асфальтом и бетоном, а затем снова выделяется в воздух ночью.