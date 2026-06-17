$44.780.0351.940.10
ukenru
Эксклюзив
10:49 • 3596 просмотра
Как правильно защищать детей в жару: советы врача
10:28 • 10495 просмотра
Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор
Эксклюзив
09:32 • 10606 просмотра
Авиационная отрасль в 2025 году уплатила в бюджет более 702 млн грн налогов, что является рекордом за последние 8 лет - ГНС
07:14 • 13475 просмотра
Катастрофа Су-24М в Хмельницкой области: следователи начали анализ данных бортового самописцаPhoto
17 июня, 05:59 • 17723 просмотра
В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита FreyjaVideo
17 июня, 02:33 • 24975 просмотра
СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
16 июня, 18:10 • 40082 просмотра
В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы
16 июня, 13:35 • 58786 просмотра
Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щитPhotoVideo
16 июня, 13:10 • 57671 просмотра
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров
Эксклюзив
16 июня, 11:56 • 46220 просмотра
Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
42%
748мм
Популярные новости
Увольнение из ВСУ по указу Президента будет иметь приоритет над контрактами - Федоров17 июня, 04:31 • 6298 просмотра
россияне атаковали конную школу в Сумской области и убили животныхPhoto17 июня, 05:23 • 8724 просмотра
На фронте зафиксировано 237 боестолкновений, жарче всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях — ГенштабPhoto17 июня, 06:21 • 4842 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне06:49 • 15306 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo07:52 • 12237 просмотра
публикации
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto11:45 • 2298 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности11:18 • 3688 просмотра
Что взять с собой в роддом будущей маме: список необходимых вещей11:15 • 3420 просмотра
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 54418 просмотра
На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах мира16 июня, 08:52 • 64856 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Тарас Шевченко
Музыкант
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Сумская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Холланд назвал имя актера, который может стать новым «Человеком-пауком»Video12:22 • 28 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo07:52 • 12350 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне06:49 • 15407 просмотра
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 46234 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 59500 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

Как правильно защищать детей в жару: советы врача

Киев • УНН

 • 3596 просмотра

Эксперт рассказал о признаках перегрева и правилах питьевого режима для детей. В случае теплового удара ребенка следует перенести в тень и обтереть влажной тканью.

Как правильно защищать детей в жару: советы врача

Жара может быть опасной не только для взрослых, но и для детей, организм которых значительно хуже приспособлен к высоким температурам. Перегрев, обезвоживание и даже тепловой удар могут возникнуть незаметно, особенно во время активных игр на улице. Подробнее о том, почему дети входят в группу риска, на какие симптомы стоит обращать внимание и как помочь ребенку в жаркую погоду, рассказал специально для УНН кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка.

Дети значительно чувствительнее к жаре, чем взрослые. Особенно это касается младенцев, у которых механизмы терморегуляции еще не работают так эффективно, как в старшем возрасте, говорит врач. Кроме того, активные дети часто настолько увлекаются игрой, что не замечают перегрева и забывают пить воду.

Дети более уязвимы, особенно чем они меньше. У них еще не отрегулирована терморегуляция так, как у взрослых. Если говорить о младенцах, то они во многом зависят от условий, которые создают им взрослые. Старшие дети могут перегреваться из-за активных игр на солнце, забывая пить воду или прятаться в тень. К жаре добавляется и физическая нагрузка, что также может ухудшать состояние

— поясняет Отто Стойка.

Какие признаки перегрева должны насторожить родителей

По словам врача, перегрев может проявляться у детей по-разному, поэтому родителям важно внимательно следить за поведением ребенка и его самочувствием, так как даже незначительные изменения могут свидетельствовать о том, что организм уже не справляется с высокой температурой.

Ребенок может стать чрезмерно возбужденным, плаксивым, капризным без очевидной причины. Или наоборот — вялым, заторможенным, менее активным, чем обычно. Также меняется цвет кожи: лицо может сильно покраснеть, а иногда, наоборот, ребенок резко бледнеет. Такие изменения должны насторожить родителей и стать поводом немедленно переместить ребенка в более прохладное место

— подчеркнул эксперт общественного здоровья.

По словам Отто Стойки, одним из главных способов профилактики перегрева является правильный питьевой режим. При этом потребности детей разного возраста отличаются.

Детям до шести месяцев при грудном вскармливании дополнительная вода обычно не нужна, так как материнское молоко адаптируется к потребностям ребенка даже в жару. После шести месяцев уже стоит предлагать обычную питьевую воду. Лучший напиток для детей в жаркую погоду – это чистая негазированная вода нормальной температуры без добавок и подсластителей

— отметил Отто Стойка.

Врач также советует избегать слишком сладких напитков. Они не только не утоляют жажду, но и могут наоборот усиливать желание пить. Также важно помнить, что дети во время активных игр не всегда чувствуют жажду вовремя, поэтому взрослым стоит напоминать о воде.

Если ребенок заигрался, он может просто не заметить, что хочет пить. Поэтому родителям стоит периодически предлагать ему воду. Не нужно давать очень холодные или очень горячие напитки. Также не стоит злоупотреблять сладкими соками или газировкой, так как они не помогают эффективно утолить жажду

— пояснил врач.

Что делать, если ребенок перегрелся на солнце. Если ребенку все же стало плохо из-за жары, прежде всего необходимо оценить его состояние и обеспечить доступ к прохладе, пояснил врач, а в случае потери сознания или резкого ухудшения самочувствия важно не паниковать и действовать последовательно.

Прежде всего нужно перенести ребенка в тень или прохладное место. Если он без сознания, нельзя давать ему пить. Стоит следить за дыханием и общим состоянием. Для охлаждения можно осторожно обтирать лоб, шею и тело влажной тканью. Главное – внимательно наблюдать за ребенком и при необходимости обращаться за медицинской помощью

— резюмировал Отто Стойка.

Эксперт подчеркивает, что лучший способ избежать теплового или солнечного удара — не допускать перегрева. Для этого стоит гулять в затененных местах, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и регулярно предлагать ребенку воду, так как именно внимательность родителей помогает вовремя заметить первые тревожные сигналы и предотвратить серьезные последствия для здоровья.

Когда детский медосмотр должен быть бесплатным - объяснение для родителей15.05.26, 11:04 • 5309 просмотров

Алла Киосак

ОбществоЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины
Тренд
Киев