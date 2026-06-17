Как правильно защищать детей в жару: советы врача

Жара может быть опасной не только для взрослых, но и для детей, организм которых значительно хуже приспособлен к высоким температурам. Перегрев, обезвоживание и даже тепловой удар могут возникнуть незаметно, особенно во время активных игр на улице. Подробнее о том, почему дети входят в группу риска, на какие симптомы стоит обращать внимание и как помочь ребенку в жаркую погоду, рассказал специально для УНН кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка.

Дети значительно чувствительнее к жаре, чем взрослые. Особенно это касается младенцев, у которых механизмы терморегуляции еще не работают так эффективно, как в старшем возрасте, говорит врач. Кроме того, активные дети часто настолько увлекаются игрой, что не замечают перегрева и забывают пить воду.

Дети более уязвимы, особенно чем они меньше. У них еще не отрегулирована терморегуляция так, как у взрослых. Если говорить о младенцах, то они во многом зависят от условий, которые создают им взрослые. Старшие дети могут перегреваться из-за активных игр на солнце, забывая пить воду или прятаться в тень. К жаре добавляется и физическая нагрузка, что также может ухудшать состояние — поясняет Отто Стойка.

Какие признаки перегрева должны насторожить родителей

По словам врача, перегрев может проявляться у детей по-разному, поэтому родителям важно внимательно следить за поведением ребенка и его самочувствием, так как даже незначительные изменения могут свидетельствовать о том, что организм уже не справляется с высокой температурой.

Ребенок может стать чрезмерно возбужденным, плаксивым, капризным без очевидной причины. Или наоборот — вялым, заторможенным, менее активным, чем обычно. Также меняется цвет кожи: лицо может сильно покраснеть, а иногда, наоборот, ребенок резко бледнеет. Такие изменения должны насторожить родителей и стать поводом немедленно переместить ребенка в более прохладное место — подчеркнул эксперт общественного здоровья.

По словам Отто Стойки, одним из главных способов профилактики перегрева является правильный питьевой режим. При этом потребности детей разного возраста отличаются.

Детям до шести месяцев при грудном вскармливании дополнительная вода обычно не нужна, так как материнское молоко адаптируется к потребностям ребенка даже в жару. После шести месяцев уже стоит предлагать обычную питьевую воду. Лучший напиток для детей в жаркую погоду – это чистая негазированная вода нормальной температуры без добавок и подсластителей — отметил Отто Стойка.

Врач также советует избегать слишком сладких напитков. Они не только не утоляют жажду, но и могут наоборот усиливать желание пить. Также важно помнить, что дети во время активных игр не всегда чувствуют жажду вовремя, поэтому взрослым стоит напоминать о воде.

Если ребенок заигрался, он может просто не заметить, что хочет пить. Поэтому родителям стоит периодически предлагать ему воду. Не нужно давать очень холодные или очень горячие напитки. Также не стоит злоупотреблять сладкими соками или газировкой, так как они не помогают эффективно утолить жажду — пояснил врач.

Что делать, если ребенок перегрелся на солнце. Если ребенку все же стало плохо из-за жары, прежде всего необходимо оценить его состояние и обеспечить доступ к прохладе, пояснил врач, а в случае потери сознания или резкого ухудшения самочувствия важно не паниковать и действовать последовательно.

Прежде всего нужно перенести ребенка в тень или прохладное место. Если он без сознания, нельзя давать ему пить. Стоит следить за дыханием и общим состоянием. Для охлаждения можно осторожно обтирать лоб, шею и тело влажной тканью. Главное – внимательно наблюдать за ребенком и при необходимости обращаться за медицинской помощью — резюмировал Отто Стойка.

Эксперт подчеркивает, что лучший способ избежать теплового или солнечного удара — не допускать перегрева. Для этого стоит гулять в затененных местах, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и регулярно предлагать ребенку воду, так как именно внимательность родителей помогает вовремя заметить первые тревожные сигналы и предотвратить серьезные последствия для здоровья.

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