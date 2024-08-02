2 августа: День рождения почтового ящика, День мороженого в форме сэндвича

Сегодня, второго августа, люди, которые любят писать и получать письма, а также почтальоны во многих странах мира могут отпраздновать День рождения почтового ящика, пишет УНН.

Считается, что второго августа 1858 году на улицах Лондона начали централизованно размещать специальные ящики для писем.

Хотя прототипы почтовых ящиков существовали и раньше. В частности, во Флоренции в начале XVI во церквях стали деревянные ящики со щелью в горе, в которые все желающие опускали анонимные доносы на врагов страны.

А первый почтовый ящик, подобный нынешним конструкциям, с изображением письма и почтового рожка, который до сих пор является эмблемой связи, был установлен в Вене в 1785 году.

Сладкоежки и любители мороженого сегодня могут присоединиться к празднованию Дня мороженого в форме сэндвича. Событие было основано в США и довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

В 1945 году предприимчивый американец из Питсбурга Джерри Ньюберг догадался размещать кусочки мороженого между двумя печеньями, и начал продавать такие сладкие сэдвичи во время бейсбольных матчей.

С 2007 года любители пива в первую пятницу августа могут присоединиться к событию, которое посвящено этому хмельному напитку - Международному дню пива, который основал американец Джесс Авшаломов.

Интересно, что первые пять лет Международный день пива отмечали пятого августа, но впоследствии было решено привязать празднование именно к пятнице - перед выходными днями.

До 2017 года в Украине, как во многих странах советского союза, второго августа отмечали День десантника. Этот праздник отменили, поэтому теперь второго августа отмечается неофициальный День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений.

Также сегодня во многих странах мира проводятся мероприятия, посвященные Международному дню геноцида ромов.

Ночью второго августа 1944 года в газовых камерах концлагеря Освенцим-Биркенау нацисты уничтожили более трех тысяч мужчин, женщин и детей ромской национальности. В общем, только в этот концлагерь за время Второй мировой войны было доставлено более 23 тысяч ромов. Около 20 тысяч из них погибли в стенах концлагеря.

По церковному календарю сегодня святого первомученика Стефана.

По преданию, именно Стефан был первым, кто принял мученическую смерть за веру в Иисуса Христа.

После распятия и Вознесения Иисуса Христа по решению апостолов Стефан стал одним из священников в Иерусалиме. Своими проповедями он обратил многих людей в христианство. За это Стефана возненавидели местные религиозные лидеры, которые добились его ареста. Стефана приговорили к казни, отвели на окраину города и до смерти забили камнями. Похоронили его в одном из ближайших сел.

Мощи святого Стефана в 428 году перенесли в Иерусалим, а впоследствии - в Константинополь.

Именины второго августа празднуют Степан, Тарас, Платон, Роман.