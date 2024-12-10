В результате взрыва нефтебазы Eni во Флоренции погибли четыре человека, ранены 26 человек
Киев • УНН
На складе топлива ENI вблизи Флоренции произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека и 26 получили ранения. Из-за высокого столба дыма местные власти призвали жителей держать окна закрытыми в радиусе 5 км.
В префектуре состоялось заседание Координационного центра спасения, а муниципалитет призвал граждан держать окна закрытыми в радиусе 5 километров из-за очень высокого столба черного дыма. Но по состоянию на сегодня тревога по поводу загрязнения прекращена.
Передает УНН со ссылкой на RAI.
Накануне вблизи Флоренции (регион Тоскана в центральной Италии) на складе топлива ENI взорвался топливный бак - в результате взрыва обрушилось офисное здание. На сегодня известно, что количество погибших в результате взрыва на топливном складе возросло до четырех человек. Это стало известно после того, как из-под завалов были извлечены два тела, передает местная прокуратура.
Также известно о 26 раненых и 1 пропавшем без вести.
В результате взрыва поднялся сильный пожар.
Вчера Координационный спасательный центр собрался в префектуре, и городской совет призвал граждан держать окна закрытыми в радиусе 5 километров и не приближаться к месту взрыва, где поднялся очень высокий столб черного дыма.
Впоследствии префектура Флоренции сообщила, что «предупреждение „It Alert“, которое было объявлено из-за риска загрязнения после взрыва, было отменено.
Первоначальные расследования указывают на то, что перед взрывом произошла утечка жидкости.
Напомним,
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