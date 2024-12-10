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В результате взрыва нефтебазы Eni во Флоренции погибли четыре человека, ранены 26 человек

В результате взрыва нефтебазы Eni во Флоренции погибли четыре человека, ранены 26 человек

Киев  •  УНН

 • 5398 просмотра

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На складе топлива ENI вблизи Флоренции произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека и 26 получили ранения. Из-за высокого столба дыма местные власти призвали жителей держать окна закрытыми в радиусе 5 км.

В префектуре состоялось заседание Координационного центра спасения, а муниципалитет призвал граждан держать окна закрытыми в радиусе 5 километров из-за очень высокого столба черного дыма. Но по состоянию на сегодня тревога по поводу загрязнения прекращена. 

Передает УНН со ссылкой на RAI.

Накануне вблизи Флоренции (регион Тоскана в центральной Италии)  на складе топлива ENI взорвался топливный бак - в результате взрыва обрушилось офисное здание. На сегодня известно, что количество погибших в результате взрыва на топливном складе возросло до четырех человек. Это стало известно после того, как из-под завалов были извлечены два тела, передает местная прокуратура. 

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Также известно о 26 раненых и 1 пропавшем без вести.

В результате взрыва поднялся сильный пожар.

Вчера Координационный спасательный центр собрался в префектуре, и городской совет призвал граждан держать окна закрытыми в радиусе 5 километров и не приближаться к месту взрыва, где поднялся очень высокий столб черного дыма.

Впоследствии префектура Флоренции сообщила, что «предупреждение „It Alert“, которое было объявлено из-за риска загрязнения после взрыва, было отменено. 

Первоначальные расследования указывают на то, что перед взрывом произошла утечка жидкости.

Напомним,

В многоквартирном доме в Гааге произошел мощный взрыв, унесший жизни по меньшей мере пяти человек. Четверо пострадавших госпитализированы, эвакуированы жители 40 квартир, а полиция разыскивает автомобиль, быстро покинувший место происшествия.

Массовая резня на Гаити: более 100 человек погибли из-за обвинений в колдовстве9 дек. 2024, 02:55 • 17668 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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