Массовая резня на Гаити: более 100 человек погибли из-за обвинений в колдовстве
Киев • УНН
На Гаити банда убила не менее 110 человек после того, как священник вуду обвинил местных жителей в колдовстве. Жертвами нападения стали преимущественно пожилые люди, которых убивали мачете.
На Гаити зафиксирована резня, в которой погибли по меньшей мере 110 человек. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Трагедия произошла в течение выходных после того, как ребенок лидера местной банды заболел, а ее болезнь связали с колдовством.
Согласно Национальной сети защиты прав человека, лидер банды по имени Монель "Микано" Феликс обратился к священнику вуду, который обвинил пожилых жителей трущоб в "магическом" воздействии. Это спровоцировало резню: в пятницу члены банды жестоко убили более 60 человек, а на следующий день – еще около 50.
Жертвами нападения стали преимущественно пожилые люди. По информации, для убийств использовали мачете.
Из-за контроля преступников над районами города и ограничения связи получение подтверждения информации остается сложной задачей.
Насилие на Гаити: около 150 человек уже погибли20 нояб. 2024, 22:29 • 16316 просмотров