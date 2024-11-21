Насилие на Гаити: около 150 человек уже погибли
Киев • УНН
Около 150 человек погибли в результате новой волны насилия между бандами и полицией на Гаити. ООН призывает прекратить насилие, а "Врачи без границ" приостановили работу после нападения на их работников.
Около 150 человек погибли в результате насилия на Гаити. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
По информации ООН, новая волна насилия среди группировок и в столкновениях с полицией свидетельствует о дальнейшем обострении ситуации в стране.
Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что насилие должно быть немедленно прекращено, чтобы избежать еще большего погружения Гаити в хаос. Он подчеркнул, что действия вооруженных групп не могут оставаться безнаказанными, и страна не может позволить себе еще больше дестабильности.
Западные гуманитарные организации также пострадали от эскалации насилия. В частности, организация "Врачи без границ" (MSF) объявила о приостановлении своей деятельности в Порт-о-Пренсе после того, как на ее сотрудников было совершено нападение. Двое полицейских, которые находились под охраной организации, были убиты.
Гаити продолжает бороться с хаосом, вызванным деятельностью банд, которые контролируют часть территории страны.
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