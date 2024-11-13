США запрещает гражданские рейсы в Гаити после обстрела самолета

Национальное управление гражданской авиации США объявило о запрете всех гражданских рейсов в Гаити на 30 дней после инцидента с обстрелом самолета авиакомпании Spirit Airlines. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Кроме того, FAA ограничило использование воздушного пространства Гаити на высотах ниже 10 000 футов (примерно 3 км).

Инцидент произошел в понедельник, когда самолет Spirit Airlines, летевший из Майами в столицу Гаити Порт-о-Пренс, был обстрелян. После этого воздушное судно было перенаправлено в Доминиканскую Республику. Один из членов экипажа получил легкие травмы, но среди пассажиров пострадавших не было.

Во время проверки самолета после приземления были обнаружены повреждения, вероятно, вызванные выстрелами. Порт-о-Пренс, где произошел инцидент, сейчас контролируется вооруженными бандами, что создает значительную опасность для гражданской авиации и жителей города.

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