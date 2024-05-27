ЄС запровадив санкції проти медведчука та марчевського
Київ • УНН
Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України віктора медведчука, проросійського пропагандиста артема марчевського та сайту Voice of Europe.
На запит Чехії Європейський Союз запровадив санкції проти екснардепа віктора медведчука та проросійського пропагандиста артема марчевського, а також сайта Voice of Europe, що поширював проросійську пропаганду. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Чехії у соцмережі Х, передає УНН.
За пропозицією Чехії, Європейський Європейський Союз вирішив додати три суб'єкти, що працюють на кремль до санкційного списку ЄС.
До списку потрапив сайт "Voice of Europe" - російський "пропагандистський інструмент, за допомогою якого росія намагалася вплинути на серед іншого, на вибори до Європейського парламенту".
Також під санкції потрапили проросійські бізнесмени артем марчевський та віктор медведчук, які, як зазначається, "стоять за операцією російського впливу".
Усі обмеження, які щодо них раніше запровадила Чехія, тепер діють у всіх 27 державах-членах ЄС
Санкції передбачають заборону для медведчука і марчевського на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. При цьому, усі кошти та економічні ресурси всіх трьох суб'єктів заморожуються на всій території ЄС.
Підкуплені євродепутати та дезінформація: в ЄС викрили потужну мережу впливу медведчука31.03.24, 13:08 • 104010 переглядiв