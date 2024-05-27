ЕС ввел санкции против медведчука и марчевского

На запрос Чехии Европейский Союз ввел санкции против экс-нардепа виктора медведчука и пророссийского пропагандиста артема марчевского, а также сайта Voice of Europe, который распространял пророссийскую пропаганду. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Чехии в соцсети Х, передает УНН.

По предложению Чехии, Европейский Европейский Союз решил добавить три субъекта, работающих на кремль в санкционный список ЕС.

В список попал сайт "Voice of Europe" - российский "пропагандистский инструмент, с помощью которого россия пыталась повлиять на среди прочего, на выборы в Европейский парламент".

Также под санкции попали пророссийские бизнесмены артем марчевский и виктор медведчук, которые, как отмечается, "стоят за операцией российского влияния".

Все ограничения, которые в отношении них ранее ввела Чехия, теперь действуют во всех 27 государствах-членах ЕС - говорится в сообщении.

Санкции предусматривают запрет для медведчука и марчевского на въезд и транзит через все страны-члены ЕС. При этом, все средства и экономические ресурсы всех трех субъектов замораживаются на всей территории ЕС.

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