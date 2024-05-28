Финансировала войска рф: в Украине будут судить жену Медведчука Оксану Марченко

Служба безопасности собрала доказательства систематического финансирования росгвардии и мвс рф со стороны жены подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Сейчас материалы уголовного производства в отношении нее передали в суд. Об этом заявили в управлении СБУ в Ивано-Франковской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что СБУ завершила досудебное расследование по финансированию Оксаной Марченко российских оккупационных группировок в Крыму

В частности, жена экс-депутата от ОПЗЖ обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110-2 - финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и ч. 4 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность, то есть передача материальных ресурсов вооруженным формированиям, созданным на временно оккупированной территории и вооруженным формированиям государства-агрессора. (...) Оксане Марченко грозит до 8 лет тюрьмы и конфискация всего принадлежащего ей имущества - резюмировали правоохранители.

Сотрудники СБУ установили, что с начала российской агрессии в 2014 году Марченко перечислила миллионные суммы на счета военных и силовых подразделений государства-агрессора в оккупированной АР Крым.

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И даже после начала полномасштабного вторжения рф фигурантка и представители подконтрольных ей юридических структур продолжили платить деньги россиянам.

Следователи установили, что по указанию Оксаны Марченко руководители аффилированных компаний платили росгвардии и мвс рф за "охрану недвижимости Медведчуков" на территории полуострова.

Кроме того, в СБУ заявили, что в течение 2014-2022 годов Марченко и ее сообщники непосредственно профинансировали формирования, которые участвуют в осуществлении вооруженной агрессии РФ против Украины, на общую сумму более 21 млн грн.

Правоохранители выяснили, что для реализации схемы Оксана Марченко привлекла директоров подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве. А также зарегистрировала по законодательству рф на гражданку Украины, жительницу Ялты, общество с уставным капиталом в более 1 млрд российских рублей.

При содействии Марченко и топ-менеджеров киевских компаний новосозданная фирма регулярно обновляла "охранные" соглашения с российскими военизированными формированиями и на протяжении лет ежемесячно переводила средства на счета росгвардии и мвс рф - заявили в СБУ.

Следователи отследили более 18 таких платежей, каждый из которых состоял из меньших "траншей". Кроме того, Служба безопасности подробно исследовала договоры, заключенные Марченко и ее сообщниками с военизированными подразделениями РФ.

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Дополнение

Отмечается, что в рамках уголовного производства СБУ приняла исчерпывающие меры, чтобы предотвратить сокрытие фигуранткой активов, которые будут подлежать конфискации после решения суда. Чтобы исключить их перерегистрацию на подставных лиц, наложены аресты на имущество Марченко и других подозреваемых на сумму 18,4 млрд грн.

В частности, по инициативе СБУ суд наложил аресты на:

ценные бумаги и имущественные права в предприятиях энергетики, металлургии, логистики и нефтепродукции на более 5,3 млрд грн.

корпоративные права в инвестиционных, производственных, рекреационных и телекоммуникационных компаниях на сумму более 3,4 млрд грн.



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Также арестовано недвижимое имущество Марченко на сумму 2,1 млрд грн:

30 квартир, 8 жилых домов, 11 земельных участков, 2 объекта коммерческой недвижимости, 17 паркомест и гаражей в Киеве, 13 земельных участков в разных регионах Украины;

2 базы отдыха и 2 спортивные базы в столице, Прикарпатье и Закарпатье, дом во Львовской области;



два масштабных имущественных комплекса и жилой дом в Крыму с эллингом и вертолетной площадкой.



Кроме того, по инициативе СБУ суд наложил аресты на движимое имущество стоимостью более 7,5 млрд грн:

яхты Pershing 9X и Royal Romance;

19 автомобилей, в т. ч. премиум-класса, в том числе два Maybach и Bentley Continental;



757 произведений живописи и икон, коллекции часов, ювелирных изделий, антиквариата, многотысячный фонд старопечатных книг и т.д.



Напомним

Жена экс-нардепа Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко стала владелицей компании в россии, занимающейся производством кинофильмов.