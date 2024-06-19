росіяни досі не почали будувати в Криму нову гілку залізниці для сполучення з рф - Чистіков

Попри заяви окупантів, наразі на території Криму не ведеться жодного будівництва залізниці, яка поєднає півострів та рф через суходіл. Про це заявив заступник постійного представника президента України в АРК Денис Чистіков, передає Суспільне, пише УНН.

Деталі

За словами Чистікова, наразі будівництво нової залізничної гілки триває виключно на так званих новоокупованих територіях.

Він також зазначив, що окупанти почали активно проводити інформаційну кампанію щодо будівництва вказаної залізниці, а також маршруту, який вони називають "Таврида-2".

Зокрема, це відбулося після активних уражень військових обʼєктів на території тимчасово окупованого Криму.

Це вказує на те, що окупанти також усвідомлюють можливість влучень, а також припинення функціонування так званого Кримського мосту. Крім того, за останній час було влучення по паромній переправі на Керченській протоці, яка також активно використовується з військовою метою - заявив Чистіков.

За його словами, з відкритих джерел відомо, що окупанти побудували частину залізниці від рф до Маріуполя. Крім того, певні роботи проводяться від Донецька до Маріуполя.

росіяни почали будувати залізницю з ростова через Запоріжжя у Крим - росЗМІ

Проте проведення робіт з будівництва залізниці від Маріуполя у бік Криму досі відмічається, в тому числі з аналізу супутникових знімків.

Слід відзначити, що залізниця була ще до повномасштабного вторгнення, але щодо її використання, знову ж таки, з аналізу супутникових знімків, інформації про її активне використання немає - підкреслив заступник постійного представника президента України в АРК.

Доповнення

За словами Чистікова, наразі слабким місцем окупантів є пошкоджений залізничний міст на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом.

Наразі вони все ж таки активно будують автомобільні дороги на окупованій частині Запорізької, Херсонської і Донецької областей, але вона більше як логістична артерія для військової інфраструктури. Але цивільні і постачання для цивільних на даний час не так активно використовується, оскільки є ризики саме небезпеці їх використання - резюмував Чистіков.

Він зазначив, що Україна не раз отримувала інформацію щодо влучань по певних інфраструктурних об'єктах по вказаній залізниці, тому її використання зараз є проблематичним.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росія активно будує залізничне сполучення між ростовом-на-дону та Кримом через перешийок Джанкой. За його словами, окупанти вже збудували першу ділянку, але до Криму її не дотягнули.