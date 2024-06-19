росіяни досі не почали будувати в Криму нову гілку залізниці для сполучення з рф - Чистіков

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5440 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65869 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153050 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148917 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123970 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133348 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85303 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93232 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98839 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89708 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 22119 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45389 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18532 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24498 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12986 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148917 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222456 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372233 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308206 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416378 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1748 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13007 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31380 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28221 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123970 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

росіяни досі не почали будувати в Криму нову гілку залізниці для сполучення з рф - Чистіков

Київ • УНН

 • 23934 перегляди

росія будує нову залізницю з Ростова до Криму через окуповані території, але будівництво ще не дійшло до самого Криму, а існуюче залізничне сполучення з Кримом пошкоджене і проблематичне для використання через українські обстріли.

росіяни досі не почали будувати в Криму нову гілку залізниці для сполучення з рф - Чистіков

Попри заяви окупантів, наразі на території Криму не ведеться жодного будівництва залізниці, яка поєднає півострів та рф через суходіл. Про це заявив заступник постійного представника президента України в АРК Денис Чистіков, передає Суспільне, пише УНН.

Деталі

За словами Чистікова, наразі будівництво нової залізничної гілки триває виключно на так званих новоокупованих територіях.

Він також зазначив, що окупанти почали активно проводити інформаційну кампанію щодо будівництва вказаної залізниці, а також маршруту, який вони називають "Таврида-2".

Зокрема, це відбулося після активних уражень військових обʼєктів на території тимчасово окупованого Криму.

Це вказує на те, що окупанти також усвідомлюють можливість влучень, а також припинення функціонування так званого Кримського мосту. Крім того, за останній час було влучення по паромній переправі на Керченській протоці, яка також активно використовується з військовою метою

- заявив Чистіков.

За його словами, з відкритих джерел відомо, що окупанти побудували частину залізниці від рф до Маріуполя. Крім того, певні роботи проводяться від Донецька до Маріуполя.

росіяни почали будувати залізницю з ростова через Запоріжжя у Крим - росЗМІ06.11.23, 08:09 • 119352 перегляди

Проте проведення робіт з будівництва залізниці від Маріуполя у бік Криму досі відмічається, в тому числі з аналізу супутникових знімків.

Слід відзначити, що залізниця була ще до повномасштабного вторгнення, але щодо її використання, знову ж таки, з аналізу супутникових знімків, інформації про її активне використання немає

- підкреслив заступник постійного представника президента України в АРК.

Доповнення

За словами Чистікова, наразі слабким місцем окупантів є пошкоджений залізничний міст на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом.

Наразі вони все ж таки активно будують автомобільні дороги на окупованій частині Запорізької, Херсонської і Донецької областей, але вона більше як логістична артерія для військової інфраструктури. Але цивільні і постачання для цивільних на даний час не так активно використовується, оскільки є ризики саме небезпеці їх використання

- резюмував Чистіков.

Він зазначив, що Україна не раз отримувала інформацію щодо влучань по певних інфраструктурних об'єктах по вказаній залізниці, тому її використання зараз є проблематичним.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росія активно будує залізничне сполучення між ростовом-на-дону та Кримом через перешийок Джанкой.  За його словами, окупанти вже збудували першу ділянку, але до Криму її не дотягнули.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Військово-морські сили України
Автономна Республіка Крим
Крим
Україна
Маріуполь
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46