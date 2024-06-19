Несмотря на заявления оккупантов, пока на территории Крыма не ведется ни одного строительства железной дороги, которая соединит полуостров и РФ через сушу. Об этом заявил заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Денис Чистиков, передает Суспільне, пишет УНН.

Детали

По словам Чистикова, сейчас строительство новой железнодорожной ветки продолжается исключительно на так называемых новооккупированных территориях.

Он также отметил, что оккупанты начали активно проводить информационную кампанию по строительству указанной железной дороги, а также маршрута, который они называют "Таврида-2".

В частности, это произошло после активных поражений военных объектов на территории временно оккупированного Крыма.

Это указывает на то, что оккупанты также осознают возможность попаданий, а также прекращение функционирования так называемого Крымского моста. Кроме того, за последнее время было попадание по паромной переправе на Керченском проливе, которая также активно используется в военных целях - заявил Чистиков.

По его словам, из открытых источников известно, что оккупанты построили часть железной дороги от Рф до Мариуполя. Кроме того, определенные работы проводятся от Донецка до Мариуполя.

россияне начали строить железную дорогу из ростова через Запорожье в Крым - росСМИ

Однако проведение работ по строительству железной дороги от Мариуполя в сторону Крыма до сих пор отмечается, в том числе по анализу спутниковых снимков.

Следует отметить, что железная дорога была еще до полномасштабного вторжения, но относительно ее использования, опять же, из анализа спутниковых снимков, информации о ее активном использовании нет - подчеркнул заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК.

Дополнение

По словам Чистикова, сейчас слабым местом оккупантов является поврежденный железнодорожный мост на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом.

Сейчас они все же активно строят автомобильные дороги на оккупированной части Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, но она больше как логистическая артерия для военной инфраструктуры. Но гражданские и поставки для гражданских в настоящее время не так активно используется, поскольку есть риски именно опасности их использования - резюмировал Чистиков.

Он отметил, что Украина не раз получала информацию о попаданиях по определенным инфраструктурным объектам по указанной железной дороге, поэтому ее использование сейчас является проблематичным.

Напомним

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россия активно строит железнодорожное сообщение между Ростовом-на-Дону и Крымом через перешеек Джанкой. По его словам, оккупанты уже построили первый участок, но до Крыма его не дотянули.