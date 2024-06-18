росіяни вже побудували першу ділянку залізниці, яка сполучить Крим та ростов-на-дону - Плетенчук
Київ • УНН
росія активно будує залізничне сполучення між ростовом-на-дону і Кримом через Джанкойський перешийок для військової логістики і постачання військ, але проєкт ще не завершений.
росія активно будує залізничне сполучення між ростовом-на-дону та Кримом через перешийок Джанкой для забезпечення військових потреб, вже збудували першу ділянку, але до Криму її не дотягнули. Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Ця залізниця будується для в першу чергу, для бойової діяльності, для забезпечення військ. Залізнична логістика є найдешевшою та традиційною для російської армії. Так, вони намагаються сполучити ростов-на-дону з Кримом через перешийок Джанкой. росіяни вже побудували першу ділянку, але до Криму ще її не дотягнули
За його словами, ворог обіцяв закінчити проєкт до кінця року, але насправді не все так просто.
росіяни вміють будувати залізницю – це факт. Вони вміють її відновлювати – це теж факт. Тим не менш, не потрібно забувати, що цей логістичний шлях є набагато ближчим до лінії бойового зіткнення, а відповідно він знаходиться в зоні ураження більшої кількості українського озброєння. Тут насправді питань більше ніж відповідей
Плетенчук додав, що про мету і наслідки використання цієї залізниці на фронті, ми зможемо побачити лише тоді, коли її добудують.
Нагадаємо
Російські окупанти почали будувати залізницю з ростова-на-дону у рф через тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької областей у тимчасово окупований Крим.