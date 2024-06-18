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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне уже построили первый участок железной дороги, которая соединит Крым и ростов-на-дону - Плетенчук

россияне уже построили первый участок железной дороги, которая соединит Крым и ростов-на-дону - Плетенчук

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 10:31  •  14215 просмотра

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россия активно строит железнодорожное сообщение между ростовом-на-дону и Крымом через Джанкойский перешеек для военной логистики и снабжения войск, но проект еще не завершен.

россия активно строит железнодорожное сообщение между Ростовом-на-Дону и Крымом через перешеек Джанкой для обеспечения военных нужд, уже построили первый участок, но до Крыма его не дотянули. Об этом рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Эта железная дорога строится для в первую очередь, для боевой деятельности, для обеспечения войск. Железнодорожная логистика является самой дешевой и традиционной для российской армии. Так, они пытаются соединить ростов-на-дону с Крымом через перешеек Джанкой. россияне уже построили первый участок, но до Крыма еще его не дотянули

- сказал Плетенчук.

По его словам, враг обещал закончить проект до конца года, но на самом деле не все так просто.

русские умеют строить железную дорогу - это факт. Они умеют ее восстанавливать - это тоже факт. Тем не менее, не нужно забывать, что этот логистический путь намного ближе к линии боевого соприкосновения, а соответственно он находится в зоне поражения большего количества украинского вооружения. Здесь на самом деле вопросов больше чем ответов

- сказал он.

Плетенчук добавил, что о цели и последствиях использования этой железной дороги на фронте, мы сможем увидеть только тогда, когда ее достроят.

Напомним

Российские оккупанты начали строить железную дорогу из ростова-на-дону в рф через временно оккупированные территории Донецкой, Запорожской областей во временно оккупированный Крым.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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