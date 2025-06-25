Підозрюваних у збуті фальшивих доларів екстрадували з Німеччини до України
Київ • УНН
Двох іноземців, громадян Азербайджану та Грузії, підозрюваних у збуті фальшивих доларів, екстрадували з Німеччини до України. Вони діють у складі групи, що збувала фальшиві долари через Telegram-канал та пошту за 50-60% від номіналу.
Двох іноземців, які підозрюються у збуті фальшивих доларів США, екстрадували з Німеччини до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Прокуратура АР Крим та м. Севастополя у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглася екстрадиції до України двох громадян Азербайджану та Грузії.
Зловмисники підозрюються у створенні каналу постачання і збуту підроблених доларів США
За даними слідства, злочинці діяли у складі групи, яка переправляла фальшиві купюри через тимчасово окупований Крим.
"Продаж здійснювався через спеціально створений Telegram-канал, а доставлення - через поштові відділення та особисто. Вартість фальшивих доларів становила 50–60% від їх номіналу", – повідомили у Офісі Генпрокурора.
У серпні 2021 року після чергового збуту підробленої валюти підозрюваних викрили.
"Їм повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України (придбання, зберігання, перевезення та збут підробленої іноземної валюти)", – зазначили у відомстві.
Злочинці намагалися уникнути покарання, втікши за кордон.
"Після розгляду екстрадиційного запиту німецькі органи передали підозрюваних українським правоохоронцям", – йдеться у повідомленні.
Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Довідка
Стаття 199 Кримінального кодексу України передбачає покарання за операції з підробленою валютою у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
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