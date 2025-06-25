Підозрюваних у збуті фальшивих доларів екстрадували з Німеччини до України

$41.790.08
48.510.49
uken
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання
13:56 • 1868 перегляди
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання
13:08 • 11264 перегляди
НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте
12:15 • 22340 перегляди
В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
Ексклюзив
10:31 • 35588 перегляди
Передумали в останній момент: у податковому комітеті Ради немає спільної позиції щодо законопроєкту про діяльність Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
08:45 • 54106 перегляди
У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно
24 червня, 17:47 • 72368 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
24 червня, 17:30 • 103780 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
24 червня, 12:48 • 100643 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
24 червня, 09:02 • 114691 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
24 червня, 08:07 • 121271 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.8м/с
42%
748мм
Популярнi новини
На Одещині вночі ворог атакував інфраструктуру: що відомо25 червня, 07:18 • 61195 перегляди
Корупція в Мінрегіоні: суд переніс обрання запобіжного заходу Чернишову на завтра25 червня, 08:15 • 50959 перегляди
"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО08:58 • 52139 перегляди
Переговори росії та України: кремль готовий до визначення нового раунду09:53 • 69024 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 10:16 • 63976 перегляди
Публікації
Претендент на “Гулівер” не зміг спростувати громадянство рф: “Алакор Сіті” прикривається канадським паспортом13:29 • 13094 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 10:16 • 64445 перегляди
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 118866 перегляди
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко24 червня, 12:11 • 160607 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 24 червня, 11:50 • 163716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Чернишов Олексій Михайлович
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Гаага
Іран
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 43106 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 50603 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"24 червня, 11:51 • 63189 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 136984 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 213520 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59
Калібр (ракета)
Falcon 9

Підозрюваних у збуті фальшивих доларів екстрадували з Німеччини до України

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Двох іноземців, громадян Азербайджану та Грузії, підозрюваних у збуті фальшивих доларів, екстрадували з Німеччини до України. Вони діють у складі групи, що збувала фальшиві долари через Telegram-канал та пошту за 50-60% від номіналу.

Підозрюваних у збуті фальшивих доларів екстрадували з Німеччини до України

Двох іноземців, які підозрюються у збуті фальшивих доларів США, екстрадували з Німеччини до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглася екстрадиції до України двох громадян Азербайджану та Грузії.

Зловмисники підозрюються у створенні каналу постачання і збуту підроблених доларів США

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, злочинці діяли у складі групи, яка переправляла фальшиві купюри через тимчасово окупований Крим.

"Продаж здійснювався через спеціально створений Telegram-канал, а доставлення - через поштові відділення та особисто. Вартість фальшивих доларів становила 50–60% від їх номіналу", – повідомили у Офісі Генпрокурора.

У серпні 2021 року після чергового збуту підробленої валюти підозрюваних викрили.

"Їм повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України (придбання, зберігання, перевезення та збут підробленої іноземної валюти)", – зазначили у відомстві.

Злочинці намагалися уникнути покарання, втікши за кордон.

"Після розгляду екстрадиційного запиту німецькі органи передали підозрюваних українським правоохоронцям", – йдеться у повідомленні.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Довідка

Стаття 199 Кримінального кодексу України передбачає покарання за операції з підробленою валютою у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

СБУ оголосила про підозру розробнику навігації для ракет рф, який раніше працював на Черкащині25.06.25, 13:49 • 1576 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Азербайджан
Автономна Республіка Крим
Німеччина
Україна
Севастополь
Грузія
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9