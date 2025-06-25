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Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59
Калібр (ракета)
Falcon 9

СБУ оголосила про підозру розробнику навігації для ракет рф, який раніше працював на Черкащині

Київ • УНН

 • 760 перегляди

СБУ оголосила підозру Олегу Борсуку, колишньому українському інженеру, який після переїзду до рф розробляє навігаційні системи для російських ракет. Його розробки використовуються в ракетах Х-101, Х-59, "Калібр" та "Іскандер", якими атакують цивільну інфраструктуру України.

СБУ оголосила про підозру розробнику навігації для ракет рф, який раніше працював на Черкащині

Служба безпеки України повідомила про підозру Олегу Борсуку – колишньому українському інженеру, який після втечі до рф розробляє навігаційні системи для російських ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Деталі

Слідство встановило, що 61-річний Олег Борсук до 2009 року очолював лабораторію на одному з оборонних підприємств у Черкаській області. Після звільнення він виїхав до росії.

У москві Борсук обійняв посаду заступника генерального директора конструкторського бюро "Навіс", яке є частиною військово-промислового комплексу рф. Там він став головним розробником супутникової навігації для крилатих і балістичних ракет.

За даними СБУ, у 2023 році під керівництвом Борсука було виготовлено майже 3 тисячі 200 супутникових блоків. Зокрема – для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

У спецслужбі заявили, що виготовлене навігаційне обладнання використовувалося загарбниками під час повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та "Калібр'" якими рашисти так само регулярно атакують українські об’єкти

- зазначили в СБУ.

На підставі зібраної доказової бази Борсуку заочно оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада в умовах воєнного стану.

Оскільки підозрюваний переховується в росії, Служба безпеки продовжує комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

Кримінал та НП
Х-101
Калібр (ракета)
Служба безпеки України
Х-59
Іскандер (ОТРК)
Україна
Tesla
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