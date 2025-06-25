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СБУ объявила о подозрении разработчику навигации для ракет рф, который ранее работал в Черкасской области

Киев • УНН

 • 722 просмотра

СБУ объявила подозрение Олегу Борсуку, бывшему украинскому инженеру, который после переезда в рф разрабатывает навигационные системы для российских ракет. Его разработки используются в ракетах Х-101, Х-59, "Калибр" и "Искандер", которыми атакуют гражданскую инфраструктуру Украины.

СБУ объявила о подозрении разработчику навигации для ракет рф, который ранее работал в Черкасской области

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Олегу Борсуку – бывшему украинскому инженеру, который после бегства в рф разрабатывает навигационные системы для российских ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Детали

Следствие установило, что 61-летний Олег Борсук до 2009 года возглавлял лабораторию на одном из оборонных предприятий в Черкасской области. После увольнения он выехал в россию.

В москве Борсук занял должность заместителя генерального директора конструкторского бюро "Навис", которое является частью военно-промышленного комплекса рф. Там он стал главным разработчиком спутниковой навигации для крылатых и баллистических ракет.

По данным СБУ, в 2023 году под руководством Борсука было изготовлено почти 3 тысячи 200 спутниковых блоков. В частности – для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

В спецслужбе заявили, что изготовленное навигационное оборудование использовалось захватчиками во время воздушных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Соответствующие системы наведения есть также в ракетах Х-101, Х-59 и "Калибр'" которыми рашисты так же регулярно атакуют украинские объекты

- отметили в СБУ.

На основании собранной доказательной базы Борсуку заочно объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена в условиях военного положения.

Поскольку подозреваемый скрывается в россии, Служба безопасности продолжает комплексные меры для привлечения его к ответственности.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

Криминал и ЧП
Х-101
Калибр (семейство ракет)
Служба безопасности Украины
Кх-59
9К720 Искандер
Украина
Tesla
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