Очолив незаконне збройне формування під час захоплення Криму: депутату держдуми рф оголосили підозру
Київ • УНН
Депутату державної думи росії, який керував незаконним збройним формуванням під час захоплення Криму в 2014 році, повідомили про підозру у державній зраді та створенні незаконного збройного формування.
Про підозру у державній зраді оголосили депутату "госдуми" рф, який очолив незаконне збройне формування під час захоплення Криму, повідомили у понеділок у Нацполіції, пише УНН.
Деталі
"Фігурант - громадянин України, який народився і все життя жив у Криму. Під його керівництвом в лютому 2014 року учасники незаконного збройного формування "Самооборона Криму", погрожуючи зброєю, розігнали патріотично налаштованих учасників мітингу за Україну і захопили Верховну раду Автономної Республіки та підняли над її будівлею прапор російської федерації", - повідомили у поліції.
Окрім того, за даними поліції, "бойовики захопили Сімферопольський аеропорт і заблокували злітно-посадкові смуги, щоби не допустити оперативного прибуття на півострів Збройних сил України". "Проросійське збройне формування утримувало аеропорт до вторгнення в Крим регулярних військ збройних сил російської федерації, а після за їх силової підтримки захопило одну з військових частин Збройних сил України", - зазначили у поліції.
Після того, як окупанти повністю захопили півострів, російська влада нагородила фігуранта медаллю "За защіту Крима", зазначили у поліції.
"У 2016 році фігурант став депутатом російської госдуми і продовжує підтримувати загарбницьку політику окупантів. Зокрема, пропагує в ЗМІ необхідність всезагальної мобілізації на території Криму та керує будівництвом військкоматів, у яких мобілізують місцевих мешканців на війну проти України", - вказали у поліції.
Наразі слідчі зібрали достатньо доказів, щоб оголосити йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та за створення і керівництво непередбаченим законом збройним формуванням (ч. 4 ст. 260 ККУ), санкція яких передбачає довічне позбавлення волі.
Голосував за анексію Криму: ексдепутату держдуми рф Магомеду Гаджиєву повідомили про підозру02.01.24, 15:12 • 60538 переглядiв