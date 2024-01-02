Голосував за анексію Криму: ексдепутату держдуми рф Магомеду Гаджиєву повідомили про підозру
Київ • УНН
Колишньому депутату державної думи рф Магомеду Гаджиєву було пред'явлено звинувачення за голосування у 2014 році на підтримку анексії Криму росією.
Ексдепутату держдуми рф Магомеду Гаджиєву повідомили про підозру за голосування за анексію Криму, передає УНН із посиланням на ДБР.
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому депутату державної думи рф 6 скликання Магомеду Гаджиєву, який у 2014 підтримав рішення щодо незаконного входження АР Крим до складу росії
За даними правоохоронців, Гаджиєв проголосував за закон рф "Про ратифікацію договору між рф і республікою Крим про прийняття до російської федерації республіки Крим та утворення у складі рф нових суб’єктів".
Таким чином він вчинив умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення встановленого Конституцією України порядку, додали у ДБР.
Фігурант підозрюється у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.