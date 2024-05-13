Возглавил незаконное вооруженное формирование во время захвата Крыма: депутату госдумы рф объявили подозрение

О подозрении в государственной измене объявили депутату госдумы рф, который возглавил незаконное вооруженное формирование во время захвата Крыма, сообщили в понедельник в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

"Фигурант - гражданин Украины, который родился и всю жизнь жил в Крыму. Под его руководством в феврале 2014 года участники незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", угрожая оружием, разогнали патриотически настроенных участников митинга за Украину и захватили Верховный совет Автономной Республики и подняли над ее зданием флаг российской федерации", - сообщили в полиции.

Кроме того, по данным полиции, "боевики захватили Симферопольский аэропорт и заблокировали взлетно-посадочные полосы, чтобы не допустить оперативного прибытия на полуостров Вооруженных сил Украины". "Пророссийское вооруженное формирование удерживало аэропорт до вторжения в Крым регулярных войск вооруженных сил российской федерации, а после при их силовой поддержке захватило одну из воинских частей Вооруженных сил Украины", - отметили в полиции.

После того, как оккупанты полностью захватили полуостров, российские власти наградили фигуранта медалью "За защиту Крыма", отметили в полиции.

"В 2016 году фигурант стал депутатом российской госдумы и продолжает поддерживать захватническую политику оккупантов. В частности, пропагандирует в СМИ необходимость всеобщей мобилизации на территории Крыма и руководит строительством военкоматов, в которых мобилизуют местных жителей на войну против Украины", - указали в полиции.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств, чтобы объявить ему о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ) и за создание и руководство непредусмотренным законом вооруженным формированием (ч. 4 ст. 260 УКУ), санкция которых предусматривает пожизненное лишение свободы.

Голосовал за аннексию Крыма: экс-депутату госдумы рф Магомеду Гаджиеву сообщили о подозрении