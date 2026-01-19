Наказував бити по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України: заступнику командира дивізіону зс рф повідомили про підозру
Київ • УНН
Заступнику командира дивізіону зс рф повідомлено про підозру у віддачі наказів на удари по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України. Він використовував БПЛА "Герань-2" для атак на критично важливі об'єкти.
Заступнику командира дивізіону зс рф повідомлено про підозру у віддані наказів на удари по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Прокурори Офісу Генерального прокурора встановили факти співучасті заступника командира дивізіону зс рф у віддані наказів на нанесення ударів по об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури із використанням БПЛА "Герань-2".
За даними слідства, у 2023–2024 роках підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, у співучасті з вищим військовим командуванням зс рф віддавав накази на застосування ударних безпілотних літальних апаратів типу "Герань-2" за заздалегідь визначеними координатами.
Удари спрямовувалися по визначених об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури на території України, які є критично важливими для забезпечення життєдіяльності цивільного населення.
Додамо
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення воєнного злочину у складі групи осіб).
Досудове розслідування проводить ГСУ СБУ за оперативного супроводження ДКІБ СБУ.
Кожен, хто причетний до обстрілів цивільних об’єктів, буде притягнутий до відповідальності. Україна документує всі факти воєнних злочинів для міжнародного правосуддя