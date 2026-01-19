Наказував бити по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України: заступнику командира дивізіону зс рф повідомили про підозру

Заступнику командира дивізіону зс рф повідомлено про підозру у віддані наказів на удари по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора встановили факти співучасті заступника командира дивізіону зс рф у віддані наказів на нанесення ударів по об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури із використанням БПЛА "Герань-2".

За даними слідства, у 2023–2024 роках підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, у співучасті з вищим військовим командуванням зс рф віддавав накази на застосування ударних безпілотних літальних апаратів типу "Герань-2" за заздалегідь визначеними координатами.

Удари спрямовувалися по визначених об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури на території України, які є критично важливими для забезпечення життєдіяльності цивільного населення.

Додамо

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення воєнного злочину у складі групи осіб).

Досудове розслідування проводить ГСУ СБУ за оперативного супроводження ДКІБ СБУ.