Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об'єктів окупантів
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Керував наступом на Херсонщину і наказував проводити "фільтацію": генералу рф повідомлено про підозру

Київ • УНН

Прокурори Херсонщини повідомили про підозру генерал-майору рф, який керував наступом на Херсонщину 24 лютого 2022 року. Під його командуванням окупанти захопили Херсон, проводили фільтраційні заходи та не створювали гуманітарних коридорів.

Керував наступом на Херсонщину і наказував проводити "фільтацію": генералу рф повідомлено про підозру

Командиру 7-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил рф, генерал-майору, який безпосередньо керував наступом на Херсонщину під час початку повномасшатбного вторгнення, прокурори Херсонщини повідомили про підозру.

Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними правоохоронів, уранці 24 лютого 2022 року війська рф розпочали широкомасштабний наступ на півдні України. Операцію очолив підозрюваний генерал-майор. Він координував дії авіації, сухопутних, морських та повітряно-десантних підрозділів, які зайшли з території тимчасово окупованого Криму.

Під його керівництвом агресор застосовував важке озброєння, танки, артилерію та підрозділи росгвардії, спрямовані на захоплення Херсонщини. Встановлено, що він командував щонайменше 19 військовими формуваннями різних рівнів.

В ОПГ наголошують, що саме під його командуванням окупаційні війська захопили Херсон і придушували спротив місцевого населення.

За наказами підозрюваного окупанти здійснювали низку злочинів, зокрема: встановлювали блокпости, проводили фільтраційні заходи, здійснювали обшуки цивільних, перевіряючи тіла людей на наявність татуювань. Не було створено жодного гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів.

Через його дії регіон опинився в повній економічній і гуманітарній блокаді. Місцеві мешканці зазнавали нападів, пограбувань, а цивільна інфраструктура масових руйнувань. Зібрані докази свідчать, що саме цей генерал-майор відіграв ключову роль у плануванні та реалізації агресивних воєнних дій росії на півдні України.

Йому інкримінують ведення агресивних воєнних дій, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Нагадаємо

Колишнього губернатора ростовської області рф, який від початку повномасштабного вторгнення забезпечував фінансування армії рф, заочно засуджено до 7 років. Він фінансував армію рф, постачав зброю, безпілотники та сотні автомобілів окупантам. Крім того, посадовець організовував і фінансував виплати різним категоріям учасників війни, розв’язаної росією проти України. Його активність активно висвітлювали російські пропагандистські медіа.

Також на пункті пропуску "Шегині – Медика" було затримано громадянина України, який після анексії Криму воював проти України та запускав дрони по Херсону. Він намагався втекти до ЄС під виглядом біженця, маючи російський паспорт та будучи оголошеним у міжнародний розшук.

Лілія Подоляк

